Reggio Calabria, la denuncia del comitato di quartiere Viale Calabria-Via Palmi: “la nostra zona è stato oggetto di un gravissimo atto vandalico”

Ieri sera il nostro quartiere è stato oggetto di un gravissimo atto vandalico.

Gravissimo perchè va danneggiare una delle pochissime strutture ludiche presenti in città e l’unica del quartiere,dove decine di famiglie possono portare i bambini a giocare in tranquillità e dove decine di ragazzi possono usufruire di strutture sportive gratuitamente. E’ quanto scrive in una nota per il comitato di quartiere Viale Calabria-Via Palmi, Giandomenico Posillipo.

Il comitato di quartiere Viale Calabria-Via Palmi condanna fermamente il gesto frutto di chi vuole distruggere anche quel poco di utile e buono che questa città riesce ad esprimere. Per questo chiediamo alle forze dell’ordine di intensificare i controlli soprattutto nella zona adiacente la struttura ATAM, e alla popolazione del quartiere facciamo appello perché partecipi al nostro fianco nel cercare di fermare il degrado e l’involuzione socio culturale che è il vero unico responsabile di questi gesti.