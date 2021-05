Reggio Calabria – La Commissione pari opportunità ha audito rappresentanti delle associazioni del territorio sul ddl Zan

L’VIII Commissione pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione del comune di Reggio Calabria, ha audito altri rappresentanti delle associazioni del territorio sul ddl Zan. “Il nostro obiettivo -afferma Lucia Anita Nucera- è stato di ascoltare tutti al fine di garantire un ampio dibattito sul tema. Ho visto grande partecipazione nelle sedute e dopo aver audito i rappresentanti delle associazioni, proseguiremo nella prossima seduta con un confronto tra i consiglieri. Mi sembra che l’opportunità e l’apertura che è stata data dalla Commissione a tutte le associazioni pro o contro il ddl Zan, sia stata garanzia di pluralismo e di democrazia. La Commissione che mi onoro di presiedere continuerà a lavorare sempre nell’ottica del dialogo e del confronto su temi sociali e contro ogni forma di discriminazione”.

Tra i consiglieri comunali, è intervenuto Massimo Ripepi:” Ringrazio la presidente per la disponibilità ad accogliere le istanze di tutte le associazioni pro e contro. È importante che ci sia dialogo e confronto e che i consiglieri comunali abbiamo contezza del sentire delle associazioni più significative del territorio che hanno mostrato coraggio nell’ esprimere le proprie opinioni”.

Per le associazioni sono intervenuti:

Sara Scopelliti di YAEL:”L’ art 6 del disegno di legge, mi ha colpito perché credo ci siano delle discriminazioni. Il testo nomina i disabili, ma non fa riferimento ad altre situazioni di vulnerabilità. Le discriminazioni sono previste già all’art. 3 della Costituzione, quindi l’articolo del ddl Zan è in discordanza. Sono state istituite la giornata nazionale contro l’omofobia e il Gay pride, ma nemmeno una della famiglia”.

Maurizio Gattuso del Centro studi:” Si approverà una legge non all’ altezza che genererà problemi per la libertà di opinione. La legge è uguale per tutti, si legge nelle aule del tribunale. Quindi, significa che non bisogna adattarsi e farsi guidare da eventi dal punto di vista emotivo. La legge colpisce reati già previsti dal nostro ordinamento. L’art. 4 è pericoloso e inutile. Non c’è un’ emergenza sociale e questo è evidente anche nell’ opinione pubblica. Dobbiamo riflettere su questa legge che incalza l’ emotività senza valutare l’impatto che questa norma avrebbe nella società e i risvolti dal punto di vista penalistico” .

Monica D’Agui’ presidente Associazione “Donne in prima fila”:”La legge Zan nasce a tutela di ogni discriminazione con una estensione delle tutele già previste dalla legge precedente, ma in realtà censura l’opinione e vuole mettere un bavaglio. Non basta la volontà soggettiva di dire se si vuole essere uomo o donna se non è supportata da un percorso. Non si possono modificare le leggi naturali della vita, ognuno può seguire le sue indicazioni, ma non in base ai propri desideri e passioni. Trovo ingiusto indottrinare dei bambini sulla teoria gender, sono piccoli per capire concetti astratti e confusi. Il MIUR non ha introdotto l’ educazione sessuale, quindi non vedo perché noi insegnanti dovremmo parlare di questo portando confusione”.

Antonio Marino “Istituto per la famiglia”:”La nostra è una associazione di volontariato che da decenni opera sul territorio. Siamo attivi nelle periferie e siamo a contatto con la gente. Nel sentire comune non si avverte questa forte emergenza per queste categorie sociali. C’è una forte ideologizzazione creata attorno a questa legge che non risponde ad un sentire comune. Il ddl è frutto di una vera pressione creata dalle lobby che hanno condizionato la comunicazione di massa ma questo non corrisponde al sentire del Paese”.

Carmelo Careri Coop.scp “Vita Si”:”Ben vengano i provvedimenti a tutela delle persone perché siamo contro ogni discriminazione a prescindere dall’orientamento religioso, sessuale ecc. Il ddl è inutile perché le normative sono già sufficienti a tutelare qualsiasi tipo di persone. Non c’è alcuna emergenza'”.

Giuseppe Pennestri’ Chiesa cristiana Gesù Cristo e signore:”Credo che ci sia molta confusione. Come cristiani non possiamo accettare questo disegno di legge che vuole imbavagliare la libertà di opinione”.

Doriana Coppola Centro ascolto Ariel:”Siamo contro ogni forma di discriminazione, ma siamo contrari al ddl Zan perché non lo riteniamo uno strumento di prevenzione, in quanto la nostra Costituzione già tutela i diritti e limita la libertà di opinione. Sono una mamma e non sono d’accordo che si insegni ideologia di genere nelle scuole a bambini piccoli che devono crescere”.

Anna Fazio presidente Associazione “Mi affido a te”:”Ci occupiamo di tutela dei minori e trovo non condivisibili i concetti che vuole fare passare la legge, come il reato di opinione. Devo essere libera di esprimere la mia opinione senza ess e re perseguitata. La libertà deve essere per tutti e no per una categoria. Non mi sembra giusto che i bambini siano costretti ad ascoltare lezioni sulla sessualità e comunque spetta a i genitori dare questo tipo di insegnamenti . L’istituzione della giornata è una bella cosa, ma della famiglia naturale si dice poca o niente. Il consiglio comunale aveva approvato la giornata della famiglia e aspetto di celebrarla”.