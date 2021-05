Reggio Calabria – L’8 Maggio il Castello Aragonese si illumina di Rosso nella Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 8 Maggio 2021, il Castello Aragonese di Reggio Calabria sarà illuminato di Rosso alle ore 20.30 con la proiezione dell’Emblema di Croce Rossa sul lato di Piazza Castello con un breve momento per celebrare la Storia dell’Associazione.

Grazie all’impegno e al sostegno del Comune di Reggio Calabria la nostra Associazione coglie l’occasione per diffondere i suoi Sette Principi Fondamentali: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità, fondamentali nella partita della pandemia e dell’emergenza Covid-19 per alleviare le pene di chi soffre e aiutare il più possibile la popolazione e l’umanità in difficoltà.

Croce Rossa Italiana

Comitato di Reggio Calabria