Reggio Calabria – Insieme ai bimbi autistici, commercianti incontrano le mamme del Volo delle farfalle

Domani mattina alle ore 10,30 alcuni commercianti di Reggio Calabria incontreranno le mamme de “Il volo delle farfalle – evoluzione autismo” per dimostrare la loro vicinanza ai piccoli e alle loro famiglie.

Un gesto d’amore ma soprattutto, un modo per aiutare queste “mamme guerriere” che, quotidianamente, lottano contro il silenzio delle istituzioni e la reticenza di chi non vuole garantire ai piccoli autistici le cure necessarie per crescere e vivere dignitosamente.

Rispettando le normative anti Covid, i titolari degli esercizi commerciali incontreranno la vice presidente Angela Villani e le mamme in via Agamennone Spanò (vicino piazza Carmine) al numero civico 36/38 davanti al negozio Enoteka.