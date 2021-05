Reggio Calabria – Incendiata la scuola media Ibico

«Un gesto inqualificabile. Siamo certi che le autorità individueranno i balordi che, nella giornata di ieri, hanno appiccato il fuoco nelle aule della scuola media “Ibico” di Santa Caterina distruggendo numerosi documenti». L’assessore Rocco Albanese e la dirigente scolastica Serenella Corrado condannano l’azione dei vandali che hanno colpito «un istituto storico, luogo di crescita e di formazione per decine di generazioni di reggini».

«Anche se, da qualche anno, la scuola è in disuso per problemi strutturali – ha spiegato l’assessore Albanese – niente giustifica l’ignobile atto di chi pensa di poter porre e disporre a proprio piacimento di un qualsiasi bene pubblico. Proprio per ridare vigore all’istituto “Ibico”, l’amministrazione comunale ha previsto un corposo finanziamento da 2, 4 milioni di euro. Un progetto massiccio di consolidamento, il cui Rup è Eleonora Megale, adesso al vaglio dei Vigili del fuoco che, una volta valutato positivamente, sarà immediatamente approvato dalla giunta, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, per poi andare a gara e consentire l’apertura formale del cantiere». Lavori di riqualificazione che, secondo l’assessore Albanese, rappresenteranno «la giusta risposta al gesto vile di balordi che fanno della sottocultura e dell’arroganza il loro punto di forza per tentare di affermare il dominio sul territorio».

Per la Dirigente scolastica Serenella Corrado e per l’assessore Rocco Albanese, dunque, «sono stati momenti di vera sofferenza».

«Crediamo – affermano, congiuntamente, in una nota stampa – che le forze dell’ordine riusciranno a risalire ai responsabili dell’inaudita offensiva contro la scuola e, da parte nostra, offriremo il massimo supporto mettendo a disposizione delle autorità inquirenti i tanti sistemi di video sorveglianza che circondano l’area». Un ringraziamento, quindi, lo riservano al funzionario del Comune Giustra, agli operai di Castore «intervenuti come sempre» ed agli uomini dei Vigili del fuoco e dell’arma dei Carabinieri per «la fulminea azione di contenimento dei danni».

«Grazie a loro – affermano – si sono limitate conseguenze che potevano essere ancor più gravi. Rinnoviamo la nostra gratitudine ed esprimiamo la massima fiducia per il buon esito delle indagini».

«Giù le mani dai nostri ragazzi», incalzano Albanese e Corrado aggiungendo: «Lotteremo con tutti i mezzi di cui disponiamo per assicurare la serenità che meritano gli studenti ed un edificio scolastico performante. Sul territorio di Santa Caterina, infatti, l’Ibico è un istituto simbolo. Questi vandali non ci scoraggeranno perché siamo convinti che il territorio vada protetto e salvaguardato da tutti. Dalla nostra parte ci stanno anche i genitori degli alunni che hanno forza e determinazione tali e tante da non arrendersi davanti a queste meschinità». Corrado ed Albanese, poi, si rivolgono a possibili testimoni: «Chi ha visto parli. Corre l’obbligo morale ed istituzionale di far passare un messaggio chiaro: non ci scoraggerete, non arretreremo di un passo. Andremo avanti più forti e convinti di sempre».

La scuola Ibico, dunque, «non è un luogo dimenticato, anzi. E’ una scuola che ha rappresentato un vanto per la città, capace di istruire far crescere studenti che, col tempo, si sono affermati nei più importanti centri di sviluppo d’Italia e d’Europa. Chi ha appiccato il fuoco fra le sue aule, non ha colpito soltanto mura, carte e suppellettili: ha ferito la storia di una comunità che, intorno alla scuola media “Ibico”, ha condiviso esperienze di vita».