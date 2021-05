Reggio Calabria, il prossimo evento organizzato dal “Laboratorio dello Stretto” dell’Accademia di Belle Arti

L’Associazione Culturale FUORI POSTO insieme all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Maria Daniela Maisano, rinnovano l’appuntamento con il ciclo d’incontri sui mestieri dell’arte dal titolo “Impara l’arte e a non metterla da parte!” curati da Francesco Benedetti, docente di Design del Gioiello presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. I nove incontri, di formazione e orientamento, vedono la partecipazione di sei esperti di art advisoring, visual design, arte contemporanea e curatela d’istituzioni artistiche.

Sabato 15 Maggio 2021, a partire dalle ore 11.00, avrà luogo il quinto webinar dal titolo “L’arte come strumento di cura”, che vedrà la partecipazione dell’esperta Dominga Raso, artista terapeuta. L’evento si inserisce all’interno delle attività del “Laboratorio dello Stretto”, Progetto finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.

A seguire alcuni cenni biografici sui relatori del quinto webinar.

Esperto – Dominga Raso è una artista terapeuta impegnata nella diffusione della pratica artistica come attività terapeutica e di esperienza del sé. Si è formata presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, per poi specializzarsi in Arte terapeutica presso l’Accademia di Brera a Milano. Attualmente, opera a Reggio Calabria affiancando psicologi-psicoterapeuti in percorsi di cura che si rivolgono a pazienti diversi, tra cui anche detenuti.

Da Gennaio 2015 a Maggio 2015 ha operato per un lavoro a progetto sulla dislessia in qualità di arte-terapeuta, assistente di laboratorio ed educatrice, con le finalità di educare all’arte e alla cura di sé presso l’ “Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico”, reparto pediatria, in via Corso di Porta Nuova n.23, Milano, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, situata in via Brera n.28, Milano

Il 7 maggio 2015 ha partecipato alla realizzazione di un laboratorio in qualità di arte-terapeuta e assistente di laboratorio di Terapeutica Artistica con i manager dell’azienda “Ikea”, con le finalità di educare all’arte e alla cura di sé, presso l’ Accademia di Belle Arti di Brera in via Brera n.28

Da Marzo 2015 a Settembre 2015 ha eseguito un lavoro a progetto in qualità di arte-terapeuta, assistente di laboratorio ed educatrice con le finalità di educare all’arte e alla cura di sé, presso l’ “ICS Milano SPIGA – scuola secondaria di i° grado statale Giuseppe Parini”, in via Santo Spirito n. 21- 20121, Milano (MI), in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

Dal 10 Aprile 2015 al 30 Aprile 2015 ha svolto il lavoro di artista per il progetto “Costellazioni”, con le finalità della produzione di un’ opera condivisa per le donne di Dagga (Senegal)”, presso la “Casa delle donne”, associazione di volontariato in via Marsala, 8, 20121, Milano (MI),in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

Il 12 Luglio 2015 ha svolto il lavoro di artista per il progetto “Women Mandala Con-ta-ci” presso EXPO – bio mediterraneum cluster, Rho fiera, Milano, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera