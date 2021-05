Reggio Calabria, il “Laboratorio dello Stretto” dell’Accademia di Belle Arti. “Revisione del portfolio”

Continua l’appuntamento con il ciclo di nove conversazioni sui mestieri dell’arte organizzati dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Maria Daniela Maisano. Gli eventi dal titolo “Impara l’arte e a non metterla da parte!” curati da Francesco Benedetti, docente di Design del Gioiello presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria in collaborazione con l’Associazione Culturale FUORI POSTO, vedono la partecipazione di sei esperti di art advisoring, visual design, arte contemporanea e curatela d’istituzioni artistiche.

Il quarto webinar dal titolo “Revisione del portfolio” con gli esperti Manuel Alvaro, designer multidisciplinare, e Marco Battaglia, graphic designer, avrà luogo sabato 8 Maggio 2021, a partire dalle ore 11.00. L’evento si inserisce all’interno delle attività del “Laboratorio dello Stretto”, Progetto finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.

A seguire alcuni cenni biografici sui relatori del quarto webinar.

Esperto – Manuel Alvaro è un designer multidisciplinare specializzato in Brand Identity, Type Design e Brand Strategy. Lavora in ambito digital da 5 anni, è brand developer presso Zetafonts, ma da 3 anni si occupa anche di formazione collaborando con varie realtà come IED – Istituto Europeo di Design e RobadaGrafici.net.

Esperto – Marco Battaglia è un graphic designer operativo a Firenze. Dopo una formazione accademica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, si è specializzato in grafica allo IED. Marco vanta numerose esperienze professionali come graphic designer in progetti volti alla valorizzazione museale e territoriale, ma anche nella comunicazione grafica di brand contemporanei. Attualmente lavora come graphic designer presso Kidstudio, studio grafico di Firenze.

Curatore – Francesco Benedetti è un consulente e industrial designer, art director di imprese italiane che operano in ambito internazionale. Nel 2006, fonda Benzima Design Studio. All’attività professionale affianca quella didattica presso Accademie di Belle Arti e Università Italiane dove insegna design del prodotto e design della comunicazione. Partecipa alle attività nazionali e territoriali dell’ADI Associazione, per il Disegno Industriale e di Design for All Italia, associazione che si occupa di diffondere le competenze progettuali e le modalità operative necessarie a una maggiore inclusione sociale. Nell’ambito dell’attività professionale si occupa d’industrial design come partner di piccole e medie imprese con la necessità di coordinare le azioni e gli investimenti attraverso l’applicazione di metodologie design oriented.

Staff di Fuori Posto: Barbara Priolo (Vice-presidente e Direttore creativo), Irene Crupi (Presidente e Responsabile Pubbliche Relazioni), Roberta Grosso (Tesoriere e Graphic designer) e Claudia Birelli (Segretario e Responsabile attività espressivo-creative). Per info: http://www.fuoripostorc.it/

Il webinar sarà fruibile a tutti. Per registrarsi visitare l’apposita sezione sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria o inviare una mail a f.benedetti@accademiabelleartirc.it.

Per gli studenti dell’Accademia di RC è previsto 1 CFA. Il seminario risulta essere un valido aiuto per affrontare il delicato passaggio dal mondo dell’Accademia a quello del lavoro.