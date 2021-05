Reggio Calabria – Città metropolitana, venti milioni per il rilancio dell’edilizia scolastica

E’ in programma domani, mercoledì 12 maggio alle ore 11.00, la conferenza stampa di presentazione del Piano e dei Progetti finanziati per la riqualificazione degli edifici scolastici ad opera della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’appuntamento, che sarà ospitato nella sala “Perri” di Palazzo “Corrado Alvaro”, accenderà i riflettori sulle iniziative promosse dall’Ente metropolitano in attuazione della legge 160 del 27 dicembre 2019 in materia di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, messa in sicurezza, nuove costruzioni e cablaggio interno degli edifici scolastici. Un quadro di interventi ammontanti complessivamente a circa venti milioni di euro, che saranno diversamente ripartiti su dieci edifici scolastici del territorio metropolitano. All’incontro con gli organi di informazione prenderanno parte il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il Consigliere metropolitano con delega all’Edilizia e Programmazione della rete scolastica Istruzione, Università e Ricerca, Carmelo Versace, il dirigente Settore 12 – Edilizia, Arch. Giuseppe Mezzatesta e Dirigenti degli istituti scolastici interessati dagli interventi in programma.