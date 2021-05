Reggio Calabria – Cerimonia di ricordo del Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri Pippo Blancato

Si è svolta in Prefettura, lo scorso 17 maggio, una sobria cerimonia in ricordo del Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri Pippo BLANCATO, scomparso di recente, dal 2004 in servizio presso il Nucleo Operativo di Protezione “Calabria”.

Il Prefetto Massimo Mariani, alla presenza del Direttore del Servizio Centrale di Protezione, Dirigente Superiore Dott. Nicola Zupo, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Col. Marco Guerrini e del Direttore del Nucleo Operativo di Protezione “Calabria”, Primo Dirigente Dott. Francesco Marcianò, ha consegnato alla moglie, sig.ra Maria Antonia Laganà, ed alle figlie, Sofia Maria e Nancy, una medaglia ricordo in oro, accompagnata da una lettera di commiato del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, per l’apprezzata attività svolta dal militare in 39 anni di servizio.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato, in particolare, come il Brigadiere Capo Blancato, che si è sempre contraddistinto per le doti umane e professionali, per il non comune spirito di sacrificio e di abnegazione al lavoro, fosse diventato negli anni punto di riferimento per tutti i colleghi, nei cui confronti non si è mai risparmiato, valorizzando il lavoro di squadra.

Il rispetto per il lavoro ed il senso di appartenenza all’Ufficio si sono sempre manifestati attraverso un impegno straordinario, che i colleghi hanno voluto ricordare con commozione e immutato affetto.