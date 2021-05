Radio Tele Roccella – Massimo Logozzo riconfermato presidente

L’associazione culturale Radio Tele Roccella rende noto che in data 30 maggio 2021, l’Assemblea dei

Soci per il rinnovo delle cariche ha nominato per la terza volta consecutiva il Socio Massimo Logozzo

alla carica di Presidente a maggioranza, con un solo voto contrario, mantenendo inoltre la carica di

responsabile Marketing.

Data l’emergenza Coronavirus e tenendo conto il garantire il distanziamento sociale, si è ritenuto

opportuno svolgere l’Assemblea dei Soci nella sala consiliare del Comune di Roccella Jonica, di cui noi

ringraziamo l’amministrazione.

Le parole del Presidente sono state: “Ringrazio tutti i Soci per la fiducia datami, questo è il terzo

mandato che mi associa a questa bellissima realtà, che è la RADIO.

Un anno in cui si è potuto fare poco, almeno riguardo ad eventi esterni, ma anche un anno particolare

per noi, in quanto la nostra associazione compie ben 45 anni.

Quarantacinque candeline che spegneremo con due manifestazioni molto importanti questa estate, la

prima “Sapori di Blues” che durerà ben quattro giorni, dal 30 giugno al 3 luglio, progetto redatto da

Radio Roccella ma co-finanziato dalla Regione Calabria con il patrocinio del Comune di Roccella

Jonica, la seconda, ormai consolidata, è il Radio Roccella Rock Contest Festival 4ª edizione che si terrà

il 10 agosto, più che un concerto quest’anno sarà una esperienza visiva e multimediale straordinaria, di

grande impatto emotivo, unica in Calabria.

E poi come al solito, essendo la radio ufficiale, seguiremo il 41° Roccella Jazz Festival.

Ma le sorprese non finiscono qui, seguiteci sul nostro nuovo sito web www.radioroccella.it e sui canali

social”.

Vengono confermati nel Consiglio Direttivo: il Vice Presidente Maurizio Cursaro come responsabile

dirette esterne, il Segretario Pino Gemelli già responsabile musicale, il Consigliere Mimmo Grollino già

responsabile della programmazione e il Consigliere Ilario Fantò già responsabile strutture.

All’esterno del Direttivo il Tesoriere Pietro Commisso e Revisore dei conti Domenico Lombardo e

Domenico Frascà.