Positivo al covid a passeggio nel centro cittadino di Polistena, denunciato

Nell’ambito dei servizi volti al controllo sul rispetto della quarantena obbligatoria da parte dei soggetti risultati positivi al Covid 19, gli uomini dell’Arma hanno denunciato un soggetto, per violazione penale dell’ordine di autorità per impedire diffusione malattia infettiva che era stato solo di recente sottoposto a quarantena domiciliare dalle Autorità Sanitarie per l’accertata positività al Virus, in quanto sorpreso a passeggio nel centro cittadino di Polistena, incurante dei rischi per la salute dei suoi concittadini, tentando di giustificarsi per necessità di andare a fare compere. Segnalato all’Autorità Giudiziaria è stato poi ricondotto presso la propria abitazione.