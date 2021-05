Platì (RC) – Sarica eletto presidente della Commissione Cultura, Beni Artistici e Turismo

Su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, il prof. Paolo Ferrara, in data odierna è stata convocata la 3° Commissione Consiliare permanente “Cultura, Beni Artistici e Turismo”.

Dopo la lettura del regolamento comunale i lavori sono entrati nel vivo con le votazioni per la nomina del Presidente. Lo scrutinio è stato unanime: Giovanni Sarica è il Presidente, Caterina Sergi Vice-Presidente e Ersilia Cedro Segretario.

Paolo Ferrara: “Salgono a tre le commissioni consiliari a supporto dell’Amministrazione Comunale in settori strategici per il rilancio delle nostre eccellenze. Con il Presidente Sarica i protagonisti dovranno essere gli attori sociali del territorio impegnati in progetti e programmi per la valorizzazione e la conservazione della cultura e delle tradizioni”.

Giovanni Sarica: “Nell’interesse del bene comune ho accettato la nomina a Presidente della Commissione Cultura, Beni Artistici e Turismo che avrà la missione di tracciare le linee politiche e programmatiche a supporto di Giunta e Consiglio Comunale. Le nostre prime iniziative saranno la trasformazione de “Il Platiese” da opuscolo divulgativo a rivista periodica, dare lustro ai cittadini caduti in guerra con intitolazione di strade in loro onore”.