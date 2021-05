Pizzimenti al Sindaco Falcomatà: “Elimini il degrado dalle Piazze di Reggio Calabria”

<<In considerazione del diniego da parte del Sindaco Falcomatà, alla “Fondazione Lamberti-Castronuovo”, che ha chiamato a raccolta la città, con una civica manifestazione, Sabato 8 Maggio 2021, alle ore 14,30, al fine di ripulire piazza De Nava dal suo degrado, con l’aiuto dei cittadini e associazioni, nonché con l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Soc. AVR per l’asporto dei rifiuti>>. È quanto afferma Nuccio Pizzimenti, Presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”, che prosegue: <<Adesso, il Sindaco Falcomatà intervenga per ripulire e dare decoro a tutte le Piazze della Città di Reggio Calabria, che si trovano in condizioni di estremo degrado. La nostra Associazione, “Cittadini per il Cambiamento”, attende ancora la risposta su quando Falcomatà intende fare ripartire il Tapis Roulant, con la dovuta pulizia, ivi compresa la Piazzetta in prossimità di Via Zecca, per riportarla in condizioni in cui era un tempo, dove nelle vasche scorreva l’acqua e con particolari luci si creavano magici giochi d’acqua, trasformando il sito in un fiore all’occhiello della Città, dove cittadini e turisti si fermavano ad ammirare la magica incantevole atmosfera. Adesso la piazzetta è un luogo triste e sporco. Un Sindaco, bravo, attento, fa di tutto per avere la città in ordine, pulita, accogliente anche per i turisti, mentre il nostro primo cittadino è riuscito invece a trasformare anche il “Centro Storico” in un degrado inimmaginabile, con una svolta inversa alla nota Primavera di Reggio – Bella e Gentile, esempi degni di essere ricordati>>. Conclude Nuccio Pizzimenti.