Perde lo zaino, poi aggredisce passanti e Carabinieri: denunciato uomo di Reggio Calabria

A Polistena i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 46enne di Reggio Calabria, già noto alle Forze dell’Ordine, per resistenza a P.U. e lesioni personali in quanto il medesimo, a Polistena, in forte stato di alterazione psico-fisica aggravata dall’assunzione di alcol, dopo aver smarrito uno zaino di sua proprietà, ha aggredito verbalmente e fisicamente in strada, senza apparente motivo, diversi passanti rimasti sbigottiti dell’accaduto, per poi scagliarsi anche contro i Carabinieri intervenuti sul posto con il supporto degli agenti del Commissariato di Polistena.