Oreste Castagna a Reggio per l’unica tappa calabrese del progetto nazionale Avis Rosso Sorriso 3.0

«La nostra esperienza nell’Unità di raccolta reggina ci insegna costantemente che la scelta di donare e di prendersi cura del prossimo nasce spesso all’interno delle famiglie – ha sottolineato il consigliere nazionale Mimmo Nisticò – e questo ci ha spinto a credere ancora in questo progetto che rende i piccoli e le piccole protagonisti di storie e testimonianze davvero preziosi per invitare altri bambini e le loro famiglie a donare».



Tutte le attività avranno luogo nella giornata di sabato 15 maggio e saranno scandite da diversi momenti. Dopo l’avvio alle ore 9:30 in piazza Castello, proseguiranno nel cortile della scuola primaria del Convitto Campanella. Nel pomeriggio riprenderanno alle ore 15:30 a piazza Duomo e termineranno sul lungomare Falcomatà, in prossimità dell’aiuola adottata dall’Avis comunale OdV di Reggio Calabria.



«Siamo particolarmente lieti di ospitare questa manifestazione che alimenta e rafforza la presenza Avis nelle scuole, cuore pulsante della nostra attività di promozione e diffusione della cultura della donazione. Ringraziamo per la sensibilità dimostrata e la collaborazione il convitto nazionale Tommaso Campanella, la sua dirigente Francesca