Nuove strade per Reggio nord e centro, via libera dalla giunta al progetto da 1,5 milioni

La Giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi per la riqualificazione della viabilità nella zona nord ed in quella del centro cittadino. Due distinti interventi, dal valore complessivo di poco superiore a 1,5 milioni di euro, destinati ad ottimizzare e mettere in sicurezza parti consistenti della rete viaria urbana. Le somme rientrano nel piano più generale dei “Patti per il Sud”, il finanziamento straordinario che la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha intercettato dal Governo per la riqualificazione del tessuto economico, sociale, ambientale ed infrastrutturale del territorio.

Si va, dunque, completando un iter amministrativo che, da tempo, vede impegnata la squadra di governo, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, a confrontarsi con consiglieri comunali e comitati di quartiere per individuare e risolvere le situazioni più critiche connesse alla viabilità cittadina. Nei prossimi giorni, infatti, l’esecutivo sarà chiamato ad approvare anche il programma di ripristino delle strade della zona sud che prevede finanziamenti per ulteriori 665 mila euro.

«Grazie a investimenti fuori dal bilancio ordinario – hanno dichiarato, a margine della seduta di giunta, gli assessori ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca e alle manutenzioni Rocco Albanese – l’amministrazione punta alla rigenerazione e all’ammodernamento di chilometri di strade. Si tratta, in questo caso, di interventi capillari che saranno in grado di adeguare ai migliori standard di efficienza e sicurezza importanti tratti stradali che insistono sulla periferia nord e sul centro città».

«Finanziamenti fondamentali – secondo Muraca e Albanese – sia in termini di programmazione sia di esecuzione dei lavori, ai quali, presto, si aggiungeranno ulteriori 5 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Interno».

«Insomma – hanno concluso i due rappresentanti dell’Esecutivo cittadino – ci apprestiamo ad avviare una stagione di grandi trasformazioni che avranno un impatto importante sull’intero territorio reggino. E’ servito del tempo, durante il quale abbiamo prodotto il massimo sforzo affinché fossero individuate le coperture necessarie a garantire un’azione massiccia di ristrutturazione viaria. Presto partiranno le gare e, quindi, apriranno formalmente i cantieri che consegneranno strade migliori e più sicure ai nostri cittadini».