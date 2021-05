Nascondeva tre esemplari di “tartarughe testuggini” all’interno di un ripostiglio, denunciato

La prevenzione e il contrasto dei reati ambientali rappresenta un aspetto importante per l’azione di prevenzione e contrasto dell’Arma sul territorio, che avvalendosi anche dell’ apporto specializzato dei Carabinieri Forestali – C.I.T.E.S. risulta determinante per le verifiche sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora e difenderle dalla minaccia dello sfruttamento commerciale, che come la distruzione degli habitat naturali, rappresenta una delle principali cause dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie, animali e vegetali.

In tale quadro, a Gioia Tauro i Carabinieri, con il supporto dei carabinieri forestali di Reggio Calabria, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione a scopo di vendita o per fini commerciali senza la prevista documentazione e falso, il proprietario di un negozio di animali, in quanto a seguito di una perquisizione effettuata presso l’esercizio commerciale, hanno rinvenuto tre esemplari maschi di tartarughe testuggini, della specie denominata “Testudo Hermanni”, nascoste all’interno di un ripostiglio, oltre che diversa documentazione che verrà sottoposta a una più dettagliata disamina dagli inquirenti.

I tre rettili sono stati sequestrati e affidati al Centro di recupero di animali selvatici di Messina.