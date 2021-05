Militanti, cittadini e associazioni incontrano de Magistris e Conia a Oppido Mamertina

Invitato dal Movimento Popolare CI SIAMO ROTTI, si è recato ieri in visita a Oppido Mamertina, accompagnato dal Consigliere Metropolitano Michele Conia, il sindaco di Napoli, candidato alla presidenza della Regione Calabria, dr. Luigi De Magistris. L’incontro si è svolto presso la sede di Palazzo Grillo, dove il Presidente del Movimento CI SIAMO ROTTI, Mariano Mazzullo, assieme a una folta schiera di militanti e cittadini accorsi all’evento, ha accolto con gioia la visita del sindaco De Magistris. Il Presidente del Movimento ha illustrato le azioni e le finalità del gruppo oppidese, già note al sindaco De Magistris, il quale ha espresso la sua vicinanza e la sua solidarietà alla causa del Movimento, invitando i militanti a proseguire e intensificare la lotta, affinché il sistema deviato della politica locale e nazionale ceda il posto a gente onesta, che vuole impegnarsi per il bene comune. Il sindaco di Napoli ha proseguito sollecitando i cittadini a non sprecare la preziosa occasione del voto imminente, opportunità di liberare la Calabria dall’alleanza perversa tra la politica deviata e la borghesia mafiosa che la schiaccia. Il Consigliere Conia ha poi sottolineato l’importanza per il Movimento di esprimere una candidatura, affinché l’azione politica dello stesso sia più diretta e incisiva. Al dibattito hanno preso parte anche Nino Quaranta, esponente della Lista “Un’altra Calabria è possibile, con Mimmo Lucano”, il Consigliere della Città di Reggio Calabria Saverio Pazzano e il prof. Gangemi, già sindaco di Sinopoli, che hanno espresso la loro stima verso il Movimento e verso la figura del candidato a presidente Luigi De Magistris. Presenti anche diverse realtà associative oppidesi e non. Dopo un intenso dibattito, molto partecipato e vivace, con interventi da parte del segretario del Direttivo Frisina e degli altri membri del Direttivo Pellicanò, Morizzi e Randazzo, l’assemblea si è spostata all’esterno, dirigendosi a piedi verso l’Ospedale Maria Pia di Savoia, dove De Magistris e gli altri convenuti hanno potuto constatare direttamente l’inefficienza dell’attuale presidio sanitario, affiancato da un ecomostro scandaloso mai completato. La visita di è conclusa con la promessa di De Magistris di tornare a Oppido nuovamente, di affiancare il Movimento, prima e dopo le elezioni regionali.