L’alberghiero di Villa San Giovanni nel progetto nazionale Focal Point

Un altro progetto di caratura nazionale coinvolge gli allievi dell’Istituto alberghiero e turistico di Villa San Giovanni. “Focal Point” è il programma attivato in sinergia con il Liceo “Pascasino” di Marsala e coordinato in più regioni dalla dirigente scolastica siciliana Anna Maria Angileri per i poli di didattica digitale. Grande soddisfazione per la dirigente dell’alberghiero di Villa Carmela Ciappina: “L’obiettivo del Ministero dell’Istruzione è quello di colmare il gap digitale degli studenti, tramite la fornitura di portatili e tablet da utilizzare per attività didattiche mirate, previa attività di formazione, assistenza e supporto. Nel nostro caso punteremo a rendere gli allievi autonomi nella creazione di iniziative digitali, innovative come app o siti web, per la migliore conoscenza del territorio e delle sue produzioni tipiche a fini culturali, turistici e di promozione delle risorse enogastronomiche dell’area dello Stretto, della Costa Viola, della Piana di Gioia Tauro”. A sovrintendere al collaudo delle attrezzature il segretario Enrigo Germanò e il docente di informatica Antonino Calabrò: “Ci attiveremo con progetti di “hackathon” e di “challenge” ovvero attività con esperti del settore e sfide tra gruppi di lavoro per rendere le iniziative più accattivanti per gli studenti. Proveremo ad iniziare già nel periodo estivo anche con il fine di far recuperare agli studenti la socializzazione e le capacità di lavorare in squadra, dopo i periodi di lockdown vissuti”.