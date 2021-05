Irccs onco-ematologico al Gom di Reggio, Irto: “Premiato lo straordinario valore di chi vi lavora”

«Il via libera ottenuto dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria all’istituzione del centro Irccs emato-oncologico è una notizia preziosa per tutto il sistema sanitario regionale». A sostenerlo, in una nota diramata alla stampa, è Nicola Irto, candidato alla presidenza della Giunta calabrese, commentando il riconoscimento dello status di Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico per il Centro di Riferimento Emato-Oncologico (Creo) Calabria.

«In un periodo in cui quotidianamente emergono i gravi problemi di un sistema in cui per anni la gestione è stata tutt’altro che oculata e trasparente causando seri problemi nell’erogazione di servizi efficaci ed efficienti all’utenza, i pareri positivi dei Ministeri competenti circa la nascita dell’Irccs è motivo di soddisfazione per lo straordinario e riconosciuto valore del personale sanitario ma soprattutto crea fiducia», ha aggiunto Irto prima di concludere: «Al Creo Calabria nato all’interno del Gom viene riconosciuta una capacità scientifica specifica nonché una funzione determinante per l’intero comparto sanitario calabrese: complimenti dunque a tutti gli operatori del Centro, ai professionisti medici, biologi e tecnici, al management del Centro e del Gom per questo prestigioso traguardo frutto di un lavoro di alta qualità e autentica eccellenza clinica attraverso cui si restituiscono speranza e vita ai pazienti calabresi».