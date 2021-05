Il Museo diocesano aderisce alla Giornata Internazionale dei Musei ICOM 2021

In un momento così particolare nel quale i Musei e i luoghi della cultura riscoprono il proprio ruolo quali presidi essenziali di arte e storia, il Museo diocesano di Reggio Calabria aderisce alla Giornata internazionale dei Musei ICOM dedicata al tema “Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi”.

Martedì 18 e mercoledì 19 maggio sarà possibile fruire di ingresso gratuito al Museo e alla Mostra “Icone del Rinascimento: dal marmo al digitale” con i seguenti orari: martedì h 9-13 e mercoledì h 17-20. In particolare, mercoledì h 18 sarà offerta l’opportunità di una visita guidata gratuita al Museo e alla Mostra, occasione per ‘costruire’ insieme alla cittadinanza un’esperienza culturale condivisa e ricca dell’apporto di ciascuno (richiesta la prenotazione al n. 3387554386).

In adempimento alle disposizioni ministeriali, in occasione delle visite sarà necessario osservare alcune regole comportamentali semplici, ma essenziali per accesso e permanenza all’interno del Museo: numero contingentato; igienizzazione e rilevazione della temperatura all’ingresso; distanza interpersonale di sicurezza; obbligo dell’uso di mascherine.