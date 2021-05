Il Coolap e il suo impegno sulla vertenza psichiatrica

Lo stesso sa benissimo che non ci può essere continuità di cura per i pazienti senza il pagamento del regresso dovuto che serve, appunto, a tenere aperti i servizi che si occupano di ciò e a dare anche sostegno economico a tante famiglie di operatori monoreddito e senza retribuzione da troppo tempo.

Portare avanti questa lunga lotta per i diritti, assistendo allo stesso tempo i nostri amici/pazienti, è stato per noi un dovere morale, ma anche un dispendio di tempo tolto alle nostre famiglie, di ferie e energie mentali. Non perdendo mai la speranza e cercando sempre di essere umili e all’altezza nel raccontare tante storie di umana fragilità e di esistenze mancate; per far comprendere a chi ci ascoltava la complessità di tali argomenti e l’urgenza di non far morire un importante servizio.

La disabilità non è un palcoscenico, ma una condizione umana che dovrebbe interessare tutti ed essere tutelata sempre ed a prescindere, senza eccessivi paternalismi o personalismi, con una rete sociale solida e con fatti concreti.

Abbiamo incontrato molte difficoltà in questi lunghi anni anche per la scarsa divulgazione e la totale assenza degli addetti ai lavori, persi più che altro nel loro narcisismo teatrale e poco pragmatico.

Il “folle” è sempre stato visto in modo sbagliato, stigmatizzato e messo ai margini della società o addirittura usato nei convegni patinati per tornaconto personale.

La diversità, anche la più stravagante, è da considerarsi una ricchezza e bisogna comprenderla senza preconcetti che non ne valorizzano la naturale libertà, a noi preclusa da schemi mentali rigidi che la società di oggi, del consumo e dell’apparire, richiede e ci propina come vita reale, facendoci perdere la bellezza dei rapporti umani.

Crescere in un ideale di perfezione è pericoloso perché non accetta e non riconosce la fragilità umana e non ci permette di comprenderla. Questo