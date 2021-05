Il Co.re.com. Calabria ha indetto la seconda edizione del concorso “GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB”.

L’obiettivo è promuovere un utilizzo del Web, da parte dei cittadini e in primo luogo degli studenti e degli alunni, imperniato sulla consapevolezza: solo chi ne è in possesso può navigare in relativa serenità sfruttando le immense opportunità della rete, tutelandosi, al contempo, dai suoi fenomeni deleteri, quali, in particolare, Cyberbullismo, Fake news, Hate speech.

Il concorso è indirizzato ai frequentanti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, le Università, le Accademie.

La novità più significativa dell’edizione 2021 consiste nella previsione di premi in buoni da investire nell’acquisto di materiale informatico utile per il percorso formativo e destinati ai vincitori delle quattro categorie previste. Ai vincitori delle categorie Scuola primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Scuola secondaria di 2° grado, Università/Accademia, andranno buoni del valore, rispettivamente, di € 500.00, 1000,00, 1500,00, 2000,00.

I partecipanti dovranno realizzare opere, di durata non superiore ai dieci minuti, rientranti in una o più delle seguenti forme di espressione:

documentari; fiction; spot; constructed reality (recitato legato all’improvvisazione e basato su uno script); fumetti e docu-fumetti; opere con testo e musica, facoltativamente accompagnate da video.

Le opere e la documentazione richiesta a corredo dovranno pervenire, con le modalità riportate nel bando, entro il 30 ottobre 2021.

Per i particolari, si consulti il bando allegato o disponibile al link http://corecom.consrc.it/upload/corecom/news/116714-134329%20Bando%20di%20Concorso.pdf .

Per chiarimenti o ulteriori necessità informative, ci si può rivolgere alla Segreteria del Concorso: a mezzo e-mail, all’indirizzo corecom.cal@consrc.it; telefonicamente, al numero 0965814984.