Il benvenuto del Sindaco Falcomatà alla nuova Presidente dell’Accademia di Belle Arti

“Voglio rivolgere un caloroso benvenuto, a nome di tutta la comunità reggina, alla nuova Presidente dell’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria, prof.ssa Francesca Maria Morabito. Si tratta di un nuovo e prestigioso traguardo che offre il segno concreto del brillante e qualificato percorso professionale che la professoressa Morabito ha compiuto in questi anni, in vari ambiti e contesti lavorativi, sempre al servizio della cultura, dell’istruzione e della formazione”. E’ quanto afferma il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, salutando l’arrivo ai vertici della storica istituzione artistica reggina della prof.ssa Morabito.

“Sono certo – prosegue il primo cittadino – che il nuovo corso guidato dalla Presidente Morabito, saprà imprimere ulteriore slancio e rinnovata capacità progettuale ad una importantissima realtà formativa quale è la nostra Accademia di Belle Arti, la più antica in Calabria tra le istituzioni di settore. Un contesto che in oltre cinquant’anni di storia ha saputo sempre restituire grande lustro e onore alla nostra città e al territorio calabrese, quale fucina inesauribile di talento, creatività e passione verso l’arte. Alla prof.ssa Morabito – conclude il Sindaco Falcomatà – rinnovo pertanto il nostro benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro, rilanciando nel contempo l’impegno di tutte le istituzioni cittadine a cooperare sempre in modo proficuo e con unità d’intenti, nella promozione della “cultura del bello” e di una sempre maggiore consapevolezza collettiva rispetto alla tutela e alla centralità del bene comune”.