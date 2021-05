Gli auguri di buon lavoro del sindaco Falcomatà al nuovo Direttivo Avis: “Istituzioni saranno sempre al fianco di chi lavora per la solidarietà”

“Auguri di buon lavoro alla Presidente Myriam Calipari e ai componenti del nuovo direttivo di AVIS Reggio Calabria. A tutti loro un enorme plauso ed un sincero ringraziamento per lo straordinario lavoro che da anni portano avanti sul nostro territorio, diffondendo la cultura della donazione e della solidarietà, valori che devono essere la base del senso civico di ogni cittadino”. È quanto afferma in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo le sue felicitazioni per la riconferma della Presidente Myriam Calipari e l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo di Avis Reggio Calabria.

“Da cittadini – ha aggiunto il sindaco – ma soprattutto da istituzioni, che hanno a cuore le sorti del nostro territorio, saremo sempre al fianco della grande famiglia di Avis e di quanti spendono la loro opera meritoria al servizio del prossimo, lavorando con determinazione affinché la nostra comunità sia sempre più sensibile al tema della donazione come atto di civiltà in grado di aiutare il prossimo, soprattutto nelle situazioni di emergenza. Per questo – ha concluso il primo Cittadino – ci tengo a ringraziare la Presidente Calipari e tutto il Consiglio Direttivo per il prezioso lavoro che hanno portato avanti anche nell’ultimo anno, nonostante le immani difficoltà determinate dalla crisi sanitaria, che hanno reso ancor più complicate le procedure di donazione. Sono certo che il nuovo Direttivo eletto durante l’ultima assemblea, in gran parte riconfermato rispetto al vecchio organismo, saprà proseguire questa meritoria opera di servizio che costituisce una ricchezza davvero straordinaria per la nostra città”.