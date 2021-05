Focus in prefettura sulla sicurezza nel porto di Gioia Tauro: verso l’implementazione del sistema di videosorveglianza nelle aree di deposito dei container

Lo stesso ha evidenziato come, per la parte doganale, il rilancio della struttura partirà dal completamento della digitalizzazione del sistema portuale e logistico, in particolare tramite l’efficientamento interattivo del Port Community System e l’implementazione del monitoraggio informatico degli accessi e dei transiti portuali relativi a mezzi e merci unionali.

Sarà, inoltre, potenziato il cd. “Smart terminal – sdoganamento in mare”, sistema che permette che le dichiarazioni di importazione siano trasmesse mentre le merci sono ancora in viaggio verso i porti nazionali a bordo di navi provenienti dall’estero, consentendo alla dogana – e alle altre amministrazioni coinvolte nello sportello doganale – di anticipare l’analisi dei rischi e svincolare, prima dell’arrivo, le merci per le quali non è richiesto un controllo, con l’indubbio beneficio di ridurre i tempi di stazionamento delle merci nei terminal di sbarco e abbattere i costi degli operatori commerciali.