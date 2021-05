Discarica di Melicuccà, Auddino (M5S): “No all’apertura, sarebbe disastro ambientale incalcolabile”

“Condivido pienamente le ragioni della protesta dei cittadini contro l’apertura della discarica di Melicuccà e le loro preoccupazioni in merito al danno ambientale che potrebbe derivarne: la discarica è situata all’interno del bacino di alimentazione della sorgente Vina, esiste un concreto ed elevato rischio di inquinamento delle acque e della falda confinante che si estende oltre il sito della sorgente. Non oso pensare al disastro ambientale incalcolabile che ne deriverebbe visto che la sorgente Vina fornisce acqua potabile per l’uso quotidiano e per l’agricoltura ai Comuni di Seminara, Palmi e Melicuccà. È un rischio troppo grande che non possiamo permetterci!” afferma Giuseppe Auddino, senatore reggino del Movimento 5 Stelle.

“È evidente – continua il senatore – che ci sono diversi elementi ostativi che non consentono di aprire la discarica in piena sicurezza per l’ambiente e per la salute dei cittadini come ha rilevato dallo stesso Ministero della Transizione ecologica invitando Città metropolitana e Regione Calabria a non aggravare ulteriormente l’inquinamento dell’area e di provvedere invece alla bonifica della vecchia discarica. Pertanto, mi auguro che questa vicenda possa concludersi al più presto con la saggia decisione di non aprire la discarica in questo sito” conclude Auddino.