Covid, Siclari (Fi): “Bisogna reclutare come vaccinatori i medici in pensione”

Bisogna risolvere il problema del reclutamento come vaccinatori dei medici in pensione. Fino ad oggi non avevamo le dosi di vaccino, oggi abbiamo i vaccini ma rischiamo di non avere i vaccinatori. Predisporremo di concerto con il Governo la necessaria modifica legislativa che consenta al personale sanitario in quiescenza di poter essere arruolato come vaccinatore senza essere penalizzato economicamente. Forza Italia continuerà a portare avanti questa battaglia per assicurare maggiori risorse umane per la campagna vaccinale necessaria per inoculare milioni di dosi al fine di giungere il prima possibile all’immunità di gregge. Ha così concluso il Senatore azzurro Capogruppo in Commissione Salute.