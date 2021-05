Chilà (Dipartimento Sport FDI): “Far ripartire lo sport, indispensabile motore sociale

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid, da quasi 2 anni, ci ha costretti a riprogrammare la nostra quotidianità. Siamo obbligati a restare in casa, o ad uscire limitatamente, non comprendendo che l’attività sportiva, e la sua funzione sociale hanno connotati anche terapeutici. Come tante altre attività, il mondo dello sport si è fermato: gli impianti sono chiusi, o chiusi in maniera alterna, gli allenamenti sospesi e tutte le manifestazioni rinviate, o in parte vengono considerati solo gli sport individuali quindi no da contatto. Lo sport non è una di quelle attività che può essere sacrificata o annullata; non può e non deve essere trattata dal Governo centrale come tema secondario. Proprio perché, chi vive o dedica allo sport molte ore del proprio tempo, ha subito una completa rivoluzione della propria vita, dovendo fare i conti con chiusure e restrizioni.

Mesi e mesi di duro lavoro, di fatica sia fisica che mentale, di ore passate in palestra, in piscina, in barca o in sella ad una bici in previsione di importanti gare che ora non si sa se verranno o meno disputate. Ma lo sport abitua al sacrificio e in questo momento, purtroppo, il miglior sacrificio da fare è quello di rispettare le regole.

D’ accordo e osservanti delle regole imposte, ma nello stesso tempo, occorre fare una valutazione più approfondita.

Essendo una sportiva, posso fermamente dire che mi manca qualsiasi cosa del mio sport – quello della vela. Mi manca uscire con il mio team nel nostro stretto; mi manca sdraiarmi in barca appena finito l’allenamento e guardare il cielo mentre sento l’acqua che scorre sotto di me; mi mancano gli amici e le risate mentre si ritorna a terra da un duro allenamento. Ho sempre creduto che il lavoro dell’allenatore dovesse essere svolto stando a stretto contatto con i propri atleti, perché fare l’allenatore non vuol dire somministrare solo una tabella, ma si tratta di un continuo scambio di sensazioni che ti permettono di calibrare giorno per giorno il programma. In quest’ultimo anno, tutti gli allenatori hanno dovuto imparare un nuovo modo di fare il proprio lavoro, con nuovi protocolli, nuovi metodi, attraverso varie piattaforme di comunicazione, utilizzando sia strumenti specifici che strumenti