Camera di commercio: Incontri B2B tra gli operatori turistici reggini e BUYER tedeschi, per la promozione e l’internazionalizzazione del turismo

La Camera di Commercio ha dato il via ad un’azione sperimentale di promozione della destinazione turistica Reggio Calabria sul mercato della Germania, individuato come mercato target in ragione dell’ interesse che i viaggiatori tedeschi mostrano ormai da numerosi anni verso le possibili esperienze di viaggio in Calabria.

Il nuovo progetto prevede l’organizzazione di incontri B2B, già a partire dal mese di giugno, tra operatori turistici reggini e buyer tedeschi interessati alla destinazione Reggio Calabria e, in particolare, all’offerta “Heritage”, alla scoperta del ricchissimo patrimonio culturale materiale ed immateriale, nonché all’offerta “Activity” outdoor e sportiva che offre il nostro territorio, da praticare tra il mare e la montagna.

“I buyer tedeschi sono fortemente interessati al sud Italia ed a scoprire nuovi territori da proporre alla propria clientela, soprattutto nel periodo primaverile e dopo la stagione estiva.” – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana –“Queste tendenze ben si coniugano con quello che il nostro territorio può offrire: siti culturali di grande pregio, alcuni ben noti ma tanti altri ancora da scoprire, vacanze a contatto con la natura in piena sicurezza, offerta di attività sportiva per tutti, tra mare e montagna da vivere nel corso della stessa esperienza di viaggio. La nostra scelta strategica poi è proprio quello di destagionalizzare i flussi turistici” – ha proseguito il presidente Tramontana – ” e per questo il mercato tedesco è sicuramente una area di grande interesse per valorizzare al meglio il nostro progetto e e le nostre imprese”.

Per l’organizzazione degli incontri B2B la Camera di commercio ha pubblicato un’apposita manifestazione d’nteresse, aperta fino al prossimo 3 giugno, che consentirà tour operator ed agenzie di viaggio, strutture ricettive, imprese di servizi per