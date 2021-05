«Avere la mia età, alla mia età»: una storia tra COVID-19 e Disoccupazione giovanile

Il COVID-19, con le restrizioni e le paure che ruotano, attorno ad esso, è stato foriero di un cambiamento epocale, in cui la paura di contagiarsi – e di contagiare i propri cari – la fa da padrona. Si aggiungono, a ciò, l’ansia e le paturnie tipiche dei lockdown, oltre a una serie di problemi psichiatrici che si ripercuotono sugli adolescenti.

Fra l’altro, esiste chi non si perde d’animo e sfrutta quest’occasione, per scrivere e pubblicare un libro: è il caso del giovane scrittore calabrese Domenico Arcudi, classe 1995, nativo di Reggio Calabria, che ha pubblicato tramite piattaforma KDP (servizio offerto da Amazon), a Marzo del 2021, il libro «Avere la mia età, alla mia età».

Il testo è la raccolta di sfoghi di Paolo Toscano, un 25enne di Reggio Calabria, che fa i conti con due problemi: quello recente, della Pandemia di COVID-19 e delle restrizioni imposte dal governo, e quello più “annoso”, inerente alla disoccupazione giovanile, che nel 2017, nella medesima provincia, ha raggiunto un valore percentuale pari al 57,5% (Fonte: ISTAT, Fascia: 18-29 anni). Nonostante ciò, Paolo fa leva sulla sua forte carica vitale, tipica della sua giovane età, affrontando i suoi problemi, vedendo nella laurea un probabile trampolino di lancio, verso un futuro più florido, anche se questo comporterà forti sacrifici (di cui ne è consapevole).

L’autore del libro, inoltre, è anch’egli in cerca di occupazione; dal 2014 al 2021, infatti, ha studiato presso l’Università “Dante Alighieri”, conseguendo una laurea con votazione di 110 e Lode, presentando una tesi intitolata, non per niente, «il non-senso della vita e la crisi degli adolescenti», avente come relatore il prof. Antonino Monorchio, noto psichiatra della città di Reggio Calabria.