Cosa accade quando gli artisti aprono le porte delle proprie case, o meglio, dei loro studi?

Questo tempo di costrizione e di chiusure, ci ha reso affamati. Affamati di incontri, di presenze, di sorrisi e abbracci, di confronto, di creatività, bellezza, ingredienti indispensabili per non perdere il senso della meraviglia. E’ da qui che è nata l’idea di “ArtIsLife – Viaggi poetici nelle Case degli Artisti” di Eleonora Uccellini e Tiziana Calabrò.

L’arte, intesa come trasformazione e narrazione, linguaggio altro per decodificare il mondo, o semplicemente osservarlo attraverso lenti differenti, è un’esigenza, un bisogno che nutre, proprio come un buon cibo. Con la collaborazione e il confronto di alcuni artisti reggini si è sviluppata l’idea di realizzare degli incontri negli studi in cui non ci si limiterà a osservare, ma si ascolteranno storie, musiche, ispirazioni e aneddoti, legati al percorso artistico e personale degli autori. Una sorta di teatro viaggiante in cui l’artista e il pubblico sono parte integrante della narrazione e legati da un dialogo interiore.

Si potrà fare esperienza diretta dell’ideazione, della creazione, delle tecniche, delle bozze e anche degli scarti, in maniera autentica. Ci sarà il momento dell’accoglienza, del racconto, della fruizione individuale e del confronto con l’artista e con gli altri “viaggiatori” di questo Esperimento Temporaneo.

ArtIsLife, vuole affrontare un viaggio poetico nell’arte contemporanea. La prima fase del progetto sarà ospitata negli studi di Tania Azzar, Antonio Tony Giuffrè, Saso Pippia, Sebastiano Plutino e sarà anche il primo passo per iniziare a disegnare una Mappa virtuale degli studi d’artista in città, sempre aperta a nuove contribuzioni e potenzialmente estendibile a livello provinciale e regionale.

Per poter visitare gli studi nel rispetto delle regole e in piena sicurezza, con prenotazioni online e ingressi limitati in relazione agli spazi, si dovranno rispettare poche semplici regole, senza dimenticare che l’arte è un viaggio alla scoperta di noi stessi che dilata cuore e sensi, prendendosene cura, ancor di più dentro questi tempi straordinari.

Per informazioni e per essere aggiornati sulle visite in programma:

email et.esperimentitemporanei@gmail.com – Pagina Facebook, account Instagram e Canale Youtube: ET Esperimenti Temporanei

ArtIsLife è un Esperimento Temporaneo originale sognato, prodotto e confezionato da ET, Esperimenti Temporanei – Agitazioni culturali indipendenti