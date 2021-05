ANCE Reggio Calabria: nominati i nuovi vertici di emanazione datoriale degli Enti Bilaterali dell’edilizia reggina

Al neo presidente dell’ESEFS, Francesco Carnovale, desidero porgere un augurio particolare per il ruolo fondamentale che il nostro ente paritetico per la formazione riveste per lo sviluppo, l’innovazione e la sicurezza del settore delle costruzioni. Il geometra Carnovale peraltro succede al dott. Paolo Foti che ha ricoperto per oltre sei anni la carica di presidente dell’Ente Scuola e che desidero ringraziare di vero cuore per lo straordinario impegno e la professionalità con cui ha guidato questo nostro ente lungo tutta la sua longeva presidenza ed in particolare nel corso della pandemia in cui la tematica della sicurezza ha rappresentato un vero e proprio cardine dell’attività associativa.

Grazie all’opera del dott. Foti prima ed al neo presidente Carnovale, l’ESEFS, come anche di recente condiviso con le organizzazioni sindacali di settore che ringrazio per la grande sensibilità mostrata, avrà sempre più un ruolo centrale per il presidio della sicurezza nei cantieri nonché per l’innovazione ed il riposizionamento competitivo della filiera delle costruzioni, chiamata a supportare il rilancio degli investimenti e la ripresa economica attraverso un forte cambiamento organizzativo.

A tutti i designati negli enti bilaterali dell’edilizia reggina – conclude Laganà – giunga un caloroso augurio, certo che, anche in queste sue articolazioni, la nostra storica associazione potrà contare su professionisti ed imprenditori di eccellenza seriamente impegnati per il rilancio del comparto anche in una prospettiva di etica economica”.