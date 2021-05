Alla Casa delle Erbe della Locride domenica 30 maggio la IV edizione della Festa delle Rose

La Festa delle Rose è uno degli appuntamenti fissi prediletti e anche più attesi dagli estimatori della Casa delle Erbe e delle AgriCulture della Locride. Quest’anno, salvo misure e restrizioni anti Covid dell’ultima ora, adottando le cautele opportune e circoscrivendo il numero dei partecipanti, gli organizzatori hanno scelto l’incontro in presenza.

“Bellezza di rose” è il titolo che la curatrice Marò d’Agostino ha assegnato a quella che sarà la quarta edizione ufficiale dell’avvenimento, festa unica in Calabria. Il tema è in continuità con la precedente edizione, webinar che ha sviluppato il motivo degli aspetti olfattivi e dei profumi antichi e moderni con le rose. Come suggerisce il titolo, nel corso della giornata saranno declinati gli aspetti rilevanti che riguardano l’utilizzazione della regina dei fiori nel mondo seducente della bellezza e della cura del corpo; un argomento cruciale che ha contribuito e contribuisce non poco all’eterna fama e alla venerazione che donne e uomini nutrono per questo magnifico fiore.

Sotto la guida delle esperte, la naturopata Caterina Modafferi e la padrona di casa, si svolgerà una preziosa incursione conoscitiva nel mondo dell’autoproduzione, imparando a utilizzare i prodotti naturali, in questo caso le rose antiche a coltivazione rigorosamente bio, per il benessere e la salute del corpo. La bellezza di un fiore tradotta in bellezza della persona: un’alchimia possibile!

L’appuntamento è per domenica 30 maggio al roseto della Casa delle Erbe, nella lussureggiante campagna delle colline antistanti Antonimina, ai piedi del monte Tri Pizzi.

La partecipazione è aperta ai soci, vecchi e nuovi. Le attività si svolgeranno all’aperto, tuttavia la prenotazione, fino all’esaurimento dei limitati posti disponibili, è assolutamente obbligatoria.



Ecco il programma completo della giornata:

Ore 10.30 Saluti e visita al roseto.

ore 11.30

– L’acqua di rose

Benefici e preparazione

con Marò d’Agostino, Paesaggista, coltivatrice di rose * Casa delle Erbe e delle AgriCulture

a seguire

– Il deodorante alla rosa

Benefici e preparazione

con Caterina Modafferi, Naturopata * Casa delle Erbe di Lucagnana

ore 13.30

Pranzo in condivisione

ore 15.30

– La crema viso e corpo

Petali di rose sulla pelle

Preparazione per uso personale

con Caterina Modafferi

nell’intervallo della preparazione

– La tisana alle rose con i biscotti della gioia

Degustazione in giardino

con Marò d’Agostino e Paola Principato, Socia collaboratrice Circolo Casa delle Erbe e delle

AgriCulture

– La rosa mistica

Meditazione yoga con aroma balsamico

di Francesca Diano, Operatrice olistica