Aiuti per cinema e impianti sportivi, Minasi (Lega): “Un nuovo importante e concreto segnale di attenzione dalla Regione”

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria la regione Calabria ha utilizzato ogni strumento a sua disposizione affinché fosse possibile attenuare i disagi socio – economici che la pandemia ha provocato in quasi tutti i settori produttivi.

In questo senso si muove anche la recentissima decisione deliberata dalla giunta guidata dal presidente Spirlì che, insieme all’assessore Orsomarso, ha previsto di integrare le misure di aiuto destinando nuove somme ad altre categorie imprenditoriali.

Non possiamo che rivolgere un plauso all’esecutivo regionale, che, in questa fase di assoluta difficoltà, è riuscito a reperire una cifra superiore agli 11 milioni di euro per quelle attività che hanno in particolar modo patito le chiusure e la scarsa possibilità di poter esercitare le proprie occupazioni a causa dei vari lockdown che si sono succeduti da oltre un anno a questa parte.

La delibera da poco approvata, quindi, è imperniata sulla assoluta necessità di far arrivare un ulteriore sostegno concreto a chi ne ha fondamentale bisogno (nello specifico, in generale, al mondo che ruota attorno alla produzione cinematografica ed agli impianti sportivi), in modo tale che questi fondi, aggiunti a quelli già in itinere, coprano l’intero tessuto economico regionale, con conseguente ricaduta positiva non solo verso le aziende beneficiarie dell’intervento ma anche nei confronti i rispettivi territori.

Un nuovo importante e concreto segnale di attenzione, un modus operandi che ha caratterizzato sin da subito l’azione amministrativa della Cittadella che prosegue sul percorso di vicinanza alle imprese che costituiscono l’ossatura della realtà economica regionale.

Tilde Minasi

Consigliere regionale Lega