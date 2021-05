“AIDO – La Gioia del Dono” – Premiati gli studenti dell’ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria

A poco più di un mese prima della fine dell’anno scolastico si è svolta la Premiazione in videoconferenza degli studenti vincitori del Concorso “Aido – La Gioia del Dono”, organizzata dal Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’ A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, presieduto dal prof. Nicola Pavone assieme ad un gruppo di prestigiosi Partners.

La cerimonia di premiazione ha visto coinvolti gli istituti, della realtà cittadina, che hanno partecipato al concorso articolato in tre sezioni: Disegno/Dipinto – Poesia – Spot inedito.

Il Dirigente Scolastico dell’ITT Panella Vallauri, Prof.ssa Anna Nucera, nel suo intervento, aperto con i saluti ai convenuti, ha sottolineato la partecipazione attiva della comunità scolastica alle attività promosse da enti e associazioni, quali l’AIDO, che operano nell’ambito di azioni mirate alla sensibilizzazione sociale che possano far riflettere su temi di attualità ed offrire la consapevolezza di cittadinanza attiva alle giovani generazioni e le opportunità dei concorsi rivolti alle scuole che vanno viste come momenti di partecipazione concreta per proporre idee e contenuti condivisibili e di divulgazione di messaggi positivi. Il Dirigente ha ricordato che l’Istituto Panella Vallauri è stata la sede in cui hanno insegnato due importanti uomini reggini, Don Italo Calabrò il cui messaggio di fede è stato “Nessuno escluso mai” che rappresenta il motto e al tempo stesso l’immagine della scuola ed il compianto sindaco della città Italo Falcomatà. Le attività didattiche educano non solo alla legalità, al rispetto dell’ambiente, delle persone e delle cose, ma spaziano su tematiche attuali per le quali si possa essere protagonisti attivi con le proprie competenze tecnico-culturali. Da non meno di 10 anni l’ITT Panella-Vallauri è l’Istituto nella provincia di RC che ha raccolto il maggior numero di sacche di sangue nelle giornate dedicate alla donazione AVIS riservata agli allievi, segno di profonda consapevolezza e generosità.

“Il nostro contesto territoriale è difficile, ma generoso, e siamo convinti del fatto che i nostri ragazzi abbiano nel loro bagaglio culturale gli stessi valori che contraddistinguono i migliori calabresi nel mondo, tra i quali ci piace sottolineare l’operosità e l’accoglienza.” afferma il prof. LuigiGiordano, referente del progetto AIDO nell’Istituto Tecnico “Panella Vallauri”.“Il percorso didattico, condotto parallelamente ad attività di forte impatto sociale, è arduo, ma emozionante e ci rende orgogliosi dei risultati ottenuti. Il concorso AIDO e le giornate informative dedicate (pre-Covid19) agli aspetti della donazione stessa hanno permesso a tanti allievi di informarsi in modo convincente eda verifiche effettuate molti alunni e familiari hanno preso in considerazione la donazione degli organi. Una vittoria morale, civile di grande valore etico-sociale”.

Numerose le opere create dagli studenti che hanno espresso la loro sensibilità riguardo il tema del Dono e la cognizione che lo stesso deve essere visto come atto di generosità che va oltre i limiti dell’egoismo, creando quella coscienza civica e sociale che sia di aiuto concreto nei confronti del prossimo sofferente.

Gli studenti della classe 5 AG della sezione di Grafica e Comunicazione, coordinati dai docenti Manuela Turano e Stefano Bottari, hanno ricevuto il primo premio per la categoria VIDEO, creando un corto, spot inedito, dal titolo “AIDOcraft”che, ispirandosi al gioco più famoso del momento Minecraft e con effetti che richiamano i video giochi degli anni ’80, possa offrire una riflessione sul mondo contemporaneo per attrarre l’attenzione dei giovani sul tema della Gioia del Dono e la