A Reggio Calabria, Roma e Milano la sede di rappresentanza di UPI Libera Università internazionale a distanza

I percorsi proposti dalla libera università a distanza UPI vanno dai percorsi in avvocatura a quelli di economia, psicologia, scienze della formazione primaria , lingue , ingegneria, scienze sociali a quelle sanitarie in accordo e convenzioni con strutture mediche preposte al tirocinio didattico .

Altresì fondamentale specificare la possibilità di svolgere percorsi di specializzazione e di qualifica abilitanti quali : Specializzazione alle attività di sostegno didattico e abilitazione alla professione di docente .

Libera università privata a distanza UPI è anche ente di formazione professionale estero i quali titoli sono validi e spendibili anche in Italia per immettervi subito nel mondo del lavoro. I corsi proposti sono : Operatore socio sanitario , Operatore assistenza disabili, operatore amministrativo contabile , assistente all’ educazione , assistente socio – pedagogico. Infine UPI attraverso il partenariato con ISP Istituti Paritari Riuniti è anche istituito privato di istrizione superiore online per tutti i corsi di studio per conseguire in tranquillità il diploma.