Rubava i soldi delle offerte in chiesa, denunciata una donna nel reggino

I Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica hanno denunciato in stato di libertà una donna, cl. 75’, per furto aggravato in quanto resasi responsabile di alcuni furti commessi all’interno di una Chiesa, sita in uno dei piccoli comuni della Locride.

Nello specifico, gli uomini dell’Arma, fingendosi fedeli, hanno sorpreso la donna aprire gli offertori con le chiavi che deteneva impropriamente ed impossessarsi delle banconote presenti al loro interno.

Più nel dettaglio, i successivi accertamenti, hanno permesso di appurare si trattasse della donna addetta alle pulizie, la quale prima di svolgere le sue mansioni, come prassi ormai consolidata, “ripuliva” gli offertori appropriandosi del denaro contenuto.