RITA DE LORENZO NOMINATA VICESEGRETARIO REGIONALE IDM CON DELEGA ALLE INFRASTRUTTURE E RICOVERY PLAN

Il Segretario Regionale Idm sen. Nicodemo Filippelli ha provveduto nei giorni scorsi a nominare, in sintonia con il Segretario Federale on. Orlandino Greco, Rita De Lorenzo Vicesegretaria Regionale del Movimento, con la specifica delega alle Infrastrutture e Ricovery Plan. Rita De Lorenzo, oltre ad essere molto nota negli ambienti politici reggini, essendosi anche cimentata nelle precedenti elezioni regionali con un lusinghiero risultato elettorale, è anche molto apprezzata per le sue qualità professionali di Architetto. Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale è specializzata, attraverso Master universitari di secondo livello, nella valorizzazione dei Beni Architettonici e ambientali, e nella Consulenza Tecnica in ambito giudiziario. La sua nomina si inserisce nel quadro di una sempre maggiore strutturazione del Movimento sui vari territori della Regione, che prosegue ormai da diversi anni e che si è intensificata già all’indomani delle scorse elezioni regionali del 2020. Con la nomina di Rita De Lorenzo, Italia del Meridione rafforza la propria presenza organizzata nelle cinque provincie calabresi, e in particolare, ovviamente, nell’area metropolitana di Reggio Calabria, dove già tutti i suoi gruppi dirigenti, a cominciare dal Segretario Metropolitano Antonio Malara, sono al lavoro per definire la lista circoscrizionale da presentare alle prossime elezioni regionali. L’investitura di Rita De Lorenzo alla Vice Segreteria Regionale del Movimento, rappresenta un particolare significato perché è la testimonianza che Idm ha inteso puntare, oltre che su una figura con spiccate qualità di direzione politica, anche su un apprezzata e conosciuta professionista, radicata sul territorio e stimata unanimemente, che certamente contribuirà a rafforzarne ulteriormente l’iniziativa politica su scala regionale. “ Siamo pronti”, ha dichiarato il leader di Idm Orlandino Greco, “ad affrontare i prossimi appuntamenti elettorali e in particolare le imminenti elezioni regionali, che vedranno Italia del Meridione fortemente impegnata e presente con una propria lista, con la consapevolezza di essere una forza politica profondamente radicata sul territorio e che parla il linguaggio delle idee e della proposta, mettendo, in particolare, al centro della propria iniziativa il Mezzogiorno e i territori. Siamo certi che Rita De Lorenzo, per le sue riconosciute qualità politiche e professionali, saprà essere punto di riferimento per la crescita del Movimento su tutto il territorio calabrese.”.

NICODEMO FILIPPELLI

Segretario Regionale Idm