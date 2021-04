Regione e Ponte dello Stretto

Riceviamo e pubblichiamo – Da mesi si sente parlare della Regione dello Stretto che farebbe “avvicinare” le città di Reggio Calabria e Messina. E’ una proposta che mi trova d’accordo. Infatti con le due province si approderebbe – con innegabili vantaggi – ad una grande area urbana di oltre un milione di abitanti (1.144.854 = dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2019). Le vere difficoltà

sono in gran parte di tipo politico e giuridico.

Sull’argomento avevo già analizzato le positività relative alla Regione dello Stretto. Peraltro sono stato il primo, a far pubblicare la mia idea sul quotidiano “Gazzetta del Sud” il 27 novembre 2004, con una lettera dal titolo “Perché non pensare alla Regione dello Stretto?” Vi affermavo (in qualità, allora, di segretario regionale della Calabria e coordinatore per la Sicilia dell’Associazione professionale del Coordinamento Nazionale Quadri Telecom), l’idea di far nascere una nuova Regione, che comprendesse i territori della provincia di Messina e Reggio Calabria.

Asserivo che discutere sul tema avrebbe potuto aprire un dibattito anche sulla fattibilità dell’ambiziosa infrastruttura. Reggio si sarebbe potuta così sganciare da un lontano capoluogo di regione poco sensibile allo stesso ponte e alla fasi antecedenti e successive alla sua costruzione, mentre Messina avrebbe potuto rivalutare la propria provincia.

I due territori, raggiungono una superficie di 6.476. kmq a fronte della Valle d’Aosta (3.264), del Friuli (7.844), Liguria (5.418), dell’Umbria ( 8.456), Molise (etc). Puntavo molto sullo sviluppo economico attraverso infrastrutture e adeguati interventi pubblici.

Per il rilancio del Sud, servono infatti programmazione, risorse, strategie, confronto e tempi di realizzazione. Negli ultimi anni, il Sud è stato quasi nascosto per vergogna. E’ l’ora di riaccendere i motori e che il fattore umano ricominci ad

apportare innovazione. Il ponte è certamente una grande opera, ma va collegato con una linea ferroviaria ad alta

velocità. E non solo: attraverso le associazioni di categoria dovrebbero essere utilizzate il più possibile le risorse umane del territorio, istituendo consorzi o cooperative ai fini di un processo di innovazione di crescita costante. Le imprese locali devono attivarsi, rimodernarsi per essere competitive. Dovremo per tutte le grandi opere, e tra queste anche il ponte sullo Stretto, produrre i materiali per la costruzione, e quant’altro possa servire, in loco. Certo questi sono argomenti da trattare in un approfondito studio. Già si registrano ritardi. Queste sono solo alcune idee da sviscerare, facendone carico ai politici, per il bene delle nostre comunità. L’evoluzione della civiltà è strettamente connessa alla reale volontà e alla capacità di cooperazione. Nell’Area mediterranea, ad esempio, è evidente la centralità dello Stretto non solo dal punto di vista geografico quanto da quello geopolitico: la ricerca evolutiva sta nelle cose vere derivate dalla volontà dell’uomo.

Ora è chiaro che, per lo sviluppo, bisogna recuperare interi