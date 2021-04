“Reggio città del futuro”, Latella: “Le migliori energie al servizio della città”

“Le sfide sui cui è impegnata la città sono destinate a segnare un punto di svolta importantissimo, nella direzione della crescita urbana, dell’innovazione e di una immagine completamente nuova di Reggio. Un cambiamento reso possibile grazie al lavoro attento e mirato che questa amministrazione, con la guida attenta e lungimirante del sindaco Falcomatà, ha condotto in questi anni e di cui oggi si iniziano a raccogliere i frutti”.

È quanto afferma Giovanni Latella consigliere comunale delegato ai Rapporti con la Conferenza Metropolitana, Rapporti col Consiglio Metropolitano, Attuazione del programma di mandato, in relazione alla fase di studio e approfondimento che sta vedendo impegnata la macchina comunale, in tutte le sue articolazioni, rispetto alla mole di progetti e risorse di cui dispone la città per le politiche di crescita e sviluppo. “L’analisi che è abbiamo svolto nella tre giorni di studio a Palazzo San Giorgio, significativamente intitolata “La Reggio del futuro”, – evidenzia Latella – ha acceso i riflettori su un quadro di azioni e interventi a cui si legano le più importanti direttrici di sviluppo della città nell’ottica della rigenerazione urbana, della ripartenza infrastrutturale e dell’inclusività. Uno sforzo progettuale incredibile che oggi offre l’immagine di una città che sa programmare in modo oculato il proprio futuro e indirizzare al meglio le risorse che ha a disposizione. Una città che mai come prima, ha acquisito una sua precisa credibilità ai tavoli decisionali, comunitari e nazionali, ai quali oggi partecipa con autorevolezza e piena capacità di interlocuzione”.

Trasparenza e partecipazione sono i tratti distintivi di questa attività “e sono convinto sia questa la scelta più giusta – sottolinea ancora il consigliere Latella – perché mai come in questo momento occorre il contributo di tutti, nessuno escluso, per rendere più efficace ogni nostra azione. I 226 progetti che fanno capo ad una mole di risorse pari a 364 milioni di euro, si nutrono degli sforzi e dell’impegno di tutti gli attori sociali della città come abbiamo avuto modo di vedere nel corso della tre giorni che ha visto seduti allo stesso tavolo le migliori energie e professionalità cittadine. La Reggio del presente – conclude il rappresentante di Palazzo San Giorgio – che immagina e costruisce insieme la Reggio del futuro”.