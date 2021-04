Reggio Calabria – Presentato il Piano Comunale Spiaggia. Falcomatà: “Un master plan del mare”

di Grazia Candido – Presentato a Palazzo San Giorgio il Piano Comunale Spiaggia approvato dal Consiglio Comunale. Nel salone dei Lampadari, questa mattina, ad illustrare i contenuti della Variante generale al Piano Spiaggia, nuovo strumento urbanistico del quale si è dotata la Città di Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore Mariangela Cama e il progettista Paolo Malara. Un lavoro di squadra che ha visto la partecipazione dei consulenti Caterina Gironda e Giovanni Malara, del Dirigente del Settore Domenico Richichi, del Rup Alberto Di Mare e del supporto al Rup Erminio Bruno e ancora, del geologo Laura Russo e del responsabile dei rilievi topografici Giovanni Merolillo.

“Oggi, presentiamo il nostro secondo gioiellino, uno strumento attuativo che l’Amministrazione ha inteso riaggiornare con questa variante generale a seguito delle mutate caratteristiche fisiche del territorio e degli strumenti normativi – esordisce l’assessore Cama -. La variante rientra negli interventi finanziati per i Patti per il Sud (il costo è pari a 120 mila euro) e vede nella sua realizzazione la partecipazione di varie competenze professionali e quindi, un metodo partecipato che condivide qualsiasi strumento di progetto di pianificazione. Il Piano Spiaggia dovrebbe regolamentare e disciplinare le aree del demanio marittimo ma non è solo questo perchè l’Amministrazione ha chiesto ai progettisti di andare ben oltre. A noi serve uno strumento che non si limiti solo a disciplinare le aree ma ci deve fornire un quadro conoscitivo puntuale, attento e che metta in evidenza le criticità del territorio e i problemi di accessibilità”.

L’assessore comunale non cela la sua “estrema felicità perché il Piano è un punto di partenza per la pianificazione costiera e con il quale potremo usufruire nel modo migliore dell’uso di una parte così delicata”.

“Abbiamo voluto mettere in atto un nuovo modello di turismo balneare ed ecosostenibile – conclude Cama – E’ un punto di partenza e dobbiamo portarlo in breve tempo, a conclusione. E’ un grande contenitore di risorse che ci consentirà di superare i punti di debolezza del nostro territorio e dare il volto giusto alla città. E’ uno strumento ambizioso, dinamico e che ci aiuterà a rilanciare la nostra costa”.

L’architetto Malara si sofferma sugli aspetti economici e sociali, sulle potenzialità e criticità del piano redatto, molto importante per Reggio Calabria e che tiene conto delle proposte dei cittadini immaginando degli spazi a terra e a mare ma anche fa un’analisi della balneabilità delle nostre acque”.

“Abbiamo mappato tutti gli scarichi a mare, le aree di accessibilità e viabilità e tutte le aree con occupazioni improprie per ridare la spiaggia ad una pubblica utilità – continua Malara -. Abbiamo puntato alla valorizzazione di aree come quella che va da Catona a Gallico dove abbiamo immaginato un miglioramento con un progetto che non vieta la possibilità di balneazione ma anzi, potenzia il luogo e mette in evidenza il paesaggio”.

Gongola il primo cittadino sulla “grande opportunità che punta su due obiettivi: dare un consolidamento alla normativa e realizzare lidi e strutture ricettive per i nostri imprenditori”.

“Non dobbiamo banalizzare questo strumento, un percorso iniziato nell’ottobre del 2019 e che ha visto una serie di incontri anche con le associazioni e i professionisti del territorio. E’ un master plan del mare e il gruppo di lavoro ha dato una linea guida non solo per la morfologia del territorio – spiega il sindaco Falcomatà -. Abbiamo diviso il nostro litorale dalla zona Nord alla zona Sud, abbiamo immaginato un grande parco urbano che darà l’idea dello sviluppo di queste aree. E’ sicuramente un importante indotto sul piano turistico ed economico. Questo piano è una traccia che ci consentirà di mettere in campo tutte quelle azioni per valorizzare e rilanciare i nostri spazi urbani. Il nostro auspicio è che sia operativo da questa estate. Ringrazio l’assessore Cama, i progettisti, il presidente Sera che ha approvato il Piano in Commissione e tutti i consiglieri e assessori”.