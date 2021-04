Reggio Calabria – Plauso del consigliere metropolitano Filippo Quartuccio all’artista Alessandro Allegra

«Faccio i miei complimenti ed i migliori auguri ad Alessandro Allegra, l’artista reggino che rappresenterà la nostra città metropolitana al Festival internazionale dell’acquerello di Urbino». Il consigliere delegato alla Cultura a Palazzo Alvaro, Filippo Quartuccio, esprime il proprio plauso per «il nuovo ed importante successo ottenuto dal pittore che esporrà, nelle Marche, un’opera ispirata al grande Raffaello».

«Non è una novità commentare gli ottimi risultati di Alessandro Allegra – ha detto Quartuccio – un talento puro capace di esportare la propria arte in giro per il mondo rappresentando un orgoglio per l’intera Calabria. Augurandogli nuovi ed altrettanti traguardi da raggiungere, rinnovo i più sentiti auguri al nostro importante artista».