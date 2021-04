Reggio Calabria – Piromalli: “Il Covid ha fermato l’arte ma non i nostri sogni”

di Grazia Candido – “Il Covid-19 ha fermato violentemente l’arte ma non ha spento la nostra voglia di continuare a sognare e, un giorno, spero presto, torneremo a calcare la scena”.

L’attore e direttore artistico Peppe Piromalli non molla e dopo 13 mesi di forzato stop a causa della pandemia, ribadisce e sprona chi governa che “in questa virulenta guerra sanitaria, sociale ed economica del Covid-19 nella quale siamo tutti coinvolti ed è giusto rispettare le regole e pretendiamo vengano rispettate, è anche opportuno, dopo più di un anno di obbligato fermo, che si data la possibilità al Paese intero di ripartire e non metterlo all’angolo con provvedimenti che non aiuteranno nessuno”.

“Sappiamo che in Italia la situazione sanitaria è ancora molto preoccupante e che aprire tutto senza tenere conto di importanti accorgimenti potrebbe vanificare i sacrifici fatti sino ad oggi, considerando anche il ritardo della campagna vaccinale, ma il coprifuoco fino a giugno mi sembra un’ulteriore punizione per i ristoratori, commercianti, attori, operatori turistici che magari, avevano immaginato una ripartenza per l’estate – afferma Piromalli -. E’ vero che ci potrebbero essere dei cambiamenti di rotta dopo un’analisi dei dati epidemiologici sul Coronavirus prima dell’arrivo dell’estate ma è pur vero, che se non avremo almeno qualche garanzia per chi fa arte come me, non potrà organizzare nulla per il periodo estivo rimanendo ancora bloccato per altri 4 mesi. Il settore dello spettacolo è schiacciato dalla crisi e tante, troppe sono le garanzie che non ci vengono offerte dal Governo”.

L’attore reggino nonostante viva come tanti suoi colleghi e compagnie questo “fitto buio” non cela la sofferenza per “l’impossibilità di intrattenere la sua gente, di svagarsi e ridere sul palco del teatro Cilea, di condividere quello spazio comune e proseguire l’accrescimento culturale che la città di Reggio Calabria ha intrapreso oramai da anni”.

“Ogni artista ha bisogno del confronto che lo spettacolo sa donarci, ha necessità di sentire l’adrenalina dietro le quinte, in scena, di ascoltare lo splendido rumore di applausi a fine spettacolo, di incontrare quel pubblico che continua ad aspettarti anche per ore fuori dal teatro – continua il direttore artistico dell’Officina dell’arte -. In cantiere abbiamo un progetto innovativo, direi speciale per Reggio, ma se non abbiamo qualche certezza non possiamo ripartire. Non sottovalutiamo la pandemia ed ovviamente, dobbiamo rispettare tutte le regole di sicurezza individuale ma qualcuno deve capire che la cultura e l’impresa sono le anime del Paese. Ci servono certezze su numero di posti utilizzabili e orari di chiusura delle varie manifestazioni. Noi siamo fiduciosi e propositivi per una estate all’insegna del divertimento con sicurezza”.