Reggio Calabria – ‘Ndrangheta, Mariani: “Restituire a questa terra le condizioni per un vivere civile”

di Grazia Candido – “Restituire a questo territorio fortemente condizionato dalla presenza pervasiva e pericolosa della ‘ndrangheta, le giuste condizioni per un vivere civile”.

Il prefetto Massimo Mariani orgoglioso della Squadra Stato che, oggi, ha messo a segno un’altra importanza operazione contro le cosche di ‘ndrangheta, non può che mettere in evidenza la forza dei corpi armati che “grazie ad un lavoro sinergico e alla loro compattezza, ogni giorno, affrontano numerose difficoltà in un territorio come quello di Reggio Calabria profondamente condizionato dalla criminalità”.

L’operazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, del Ros dell’Arma dei Carabinieri (supportato dal Comando Provinciale CC di Reggio Calabria) del Gico della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, unitamente allo Scico, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha portato questa mattina all’arresto di 53 soggetti (44 in carcere e 9 agli arresti domiciliari), sequestri (una cooperativa agricola con annessi capannoni industriali e terreni e un’impresa individuale per un valore di oltre 8,5 milioni di euro) e perquisizioni in provincia di Reggio Calabria.

Tutti i dettagli sul lavoro sinergico dei corpi dello Stato e sul coinvolgimento anche dei clan Bellocco e Cacciola con annessi reati contestati (associazione mafiosa, detenzione, porto illegale e ricettazione di armi, estorsioni, favoreggiamento personale, aggravati dalla circostanza del metodo e dell’agevolazione mafiosa, traffico e cessione di sostanze stupefacenti (prevalentemente marijuana e hashish), sono stati illustrati nella Sala degli Stemmi della Prefettura di Reggio Calabria, dal procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e dal procuratore aggiunto Calogero Gaetano Paci, dal questore Bruno Megale, dal comandante provinciale dei Carabinieri Marco Guerrini e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Maurizio Cintura.

Presenti all’incontro anche i­rappresentanti degli Uffici e Reparti investigativi di Reggio Calabria che hanno condotto le indagini.

“L’operazione di polizia scaturisce dalla convergenza investigativa di due attività di indagine, quella condotta dalla Squadra Mobile denominata Handover e quella svolta dal Ros e dal Gico di Reggio Calabria denominata Pecunia Olet nei confronti della cosca Pesce, articolazione della ‘ndrangheta ramificata sul territorio di Rosarno e in altri comuni della Piana di Gioia Tauro, con interessi estesi in ambito nazionale e all’estero – spiega Bombardieri -. La cosca Pesce si è avvalsa anche dell’attività di un professionista, il commercialista Tiberio Sorrenti che ha svolto il ruolo di modulatore tra richieste della ‘ndrangheta e imprenditori che operavano sul territorio. Il commercialista era una figura organica e proprio in questa opera di interlocuzione, si è concretizzata l’attività illecita del professionista che ha costituito il punto di riferimento della cosca stessa”.

Il Procuratore aggiunto Paci nell’evidenziare “l’ennesima dimostrazione della capacità del sistema di contrasto della ‘ndrangheta su un territorio complesso come quello di Gioia Tauro e della Piana” non può che puntare sull’operazione che “non lascia nessun tratto interrotto di sodalizi di ‘ndrangheta tant’è che tra i molti nomi di soggetti destinatari di custodia cautelare, ci sono alcuni ben noti alla nomenclatura della ‘ndrangheta ma anche figurano le nuove leve”.

“Altro dato di rilievo in questo continuo succedersi di generazioni criminali, sono le incessanti azioni estorsive alle quali sono sottoposti gli imprenditori che ne fanno sempre le spese. A tutti gli imprenditori – sprona con forza il Procuratore Paci – diciamo di farsi avanti, di collaborare con la Magistratura e le Forze dell’Ordine perché questa operazione dimostra che i soggetti vengono arrestati e liberiamo il territorio da questa cappa oppressiva in cui è sottoposta”.

Non fa alcuno sconto il questore Megale che, seppur orgoglioso dell’attività investigativa della Polizia di Stato, nel suo intervento duro e diretto, precisa che “all’interno di questa struttura criminale, ci sono anche alcuni appartenenti alle forze di Polizia destinatari di informazione di garanzia per attività di favoreggiamento a dimostrazione che l’attività della Polizia di Stato riguarda anche le proprie strutture. Nella nostra attività non guardiamo in faccia a nessuno, facciamo anche una pulizia laddove ce ne fosse necessità al nostro interno. C’è una attenzione particolare su quel territorio caratterizzato da un dominio asfissiante e pericoloso: recentemente sono state svolte una serie di attività investigative sulla Piana di Gioia Tauro che hanno riguardato tutte le ‘ndrine operanti. Oggi, è stata colpita la cosca Pesce e Bellocco, in passato ha riguardato altre cosche, a dimostrazione che c’è un’attenzione investigativa di tutte le forze di Polizia e questa conferenza congiunta ne è la testimonianza”.

Il Colonnello Guerrini invece punta l’accento sugli “accordi collusivi tra la cosca e le imprese dedicate alla distribuzione di generi alimentari, sulla gestione finanziaria e l’approfondimento di dinamiche interne sia per la spartizione di proventi estorsivi sia sulle dinamiche che intercorrono tra cosche diverse. E’ emerso – afferma il colonnello – che chi voleva aprire punti vendita su quel territorio doveva pagare alla cosca il pizzo per avviare la propria attività”.

Se il comandante Cintura traccia “il particolare ruolo del commercialista di Rosarno che è stato il regista di tutte le attività di gestione e schermatura dimostrando la forza di questa cosca di permeare l’economica ed inserirsi nel settore finanziario senza alcun problema introducendosi anche nel territorio di un’altra cosca”, il capo della Squadra Mobile Rattà precisa come “emerge con palmare evidenza, che si tratta di una indagine composita così come è l’assetto criminale della cosca Pesce per cui ci siamo occupati per circa 2 anni”.

“Sulla scia delle ricerche finalizzate alla cattura di Marcello Pesce prima e poi, Antonino Pesce classe ’92, siamo riusciti a portare alla luce uno spaccato inquietante delle dinamiche criminali che caratterizzano la cosca storica che affonda le sue radici ad un 50ennio addietro – aggiunge Rattà -. La nostra indagine ha tracciato uno spaccato straordinario per quanto riguarda il settore delle estorsioni e la pervasiva azione criminale esercitata sui privati cittadini che acquistavano dei terreni che ricadevano nel dominio della cosca Pesce. I referenti della cosca si presentavano al cittadino per costringerlo a pagare il pizzo e, attraverso questa tecnica, riuscivano a controllare il funzionamento stesso del settore immobiliare con particolare riferimento ai terreni. Nessuno poteva vendere un terreno se a loro non veniva pagato il pizzo. Dalle indagini è emerso anche il controllo degli appalti pubblici, estorsioni compiute a danno di cittadini, traffico di sostanze stupefacenti, parliamo di centinaia di chili e una parte di questi sono stati da noi sequestrati, intestazioni fittizie”.