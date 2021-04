Reggio Calabria – Muraca: “In estate un tratto del viale Europa sarà intitolato a Nino Candido”

di Grazia Candido – “Per l’estate, auspichiamo di intitolare un tratto del Viale Europa al nostro concittadino Nino Candido”.

Parola dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca che, nel rassicurare i commercianti del Viale Europa per i lavori di riqualifica e completamento dell’arteria cittadina, riprende l’idea di dedicare una parte di quella strada dove tra l’altro, è allocata la sede provinciale del Comando dei Vigili del Fuoco, al giovane pompiere ucciso dallo scoppio di una cascina la notte tra il 4 e il 5 Novembre del 2019 a Quargnento (provincia di Alessandria) mentre era in servizio insieme ad altri due colleghi, Marco Triches e Matteo Gastaldo.

“A causa di alcune modifiche al progetto iniziale, i lavori previsti per il Viale Europa sono stati bloccati ma a breve, una delle arterie stradali più importanti di Reggio Calabria sarà completata – afferma l’assessore comunale -. Dopo un tavolo tecnico ed esserci confrontati anche con i Vigili del Fuoco, abbiamo previsto due rotatorie: una piccola all’altezza dell’Ospedale Morelli e una in prossimità del’istituto scolastico “Bevacqua”, un altro importante snodo stradale che porta sulla trafficata Via Sbarre. Le rotatorie favoriranno il flusso stradale e, in particolare, i mezzi di sicurezza ed emergenza. In questo modo, andiamo incontro ai cittadini e ai commercianti della zona, messi a dura prova anche da questa terribile pandemia, con i quali ci scusiamo per il ritardo e i disagi causati. Voglio però rassicurare la comunità che stiamo lavorando alacremente per concludere i lavori e portare a termine i due interventi distinti: quello di pubblica illuminazione finanziato con i Pon Metro e i lavori stradali con i Patti per il Sud”.



Ma l’assessore ai Lavori Pubblici non dimentica nemmeno la promessa di intitolare una via al giovane vigile del fuoco Nino Candido, “un atto dovuto di questa Amministrazione perché non c’è futuro senza radici, senza memoria”.

“Stiamo aspettando che si riunisca la nuova Commissione toponomastica per dare il parere preventivo e inviare tutti gli atti in Prefettura – aggiunge Muraca -. La proposta di intitolare una strada ad Antonino è stata accolta con entusiasmo da tutti, istituzioni e cittadini, perché il nostro giovane eroe ha dimostrato di affrontare insieme ai suoi colleghi, senza esitazione un’emergenza rischiosa ed impegnativa che lo ha strappato alla sua famiglia e ai suoi amici. Nino è un eroe moderno, nella sua semplicità e umanità ha sempre espresso un solo desiderio: aiutare il suo prossimo. Lo ha fatto anche in quella tragica notte. Per le nuove generazioni è un esempio da seguire e non può essere assolutamente dimenticato”.