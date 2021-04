Reggio Calabria: lettera per “Piazza de Nava”

Publichiamo la lettera ricevuta a firma di Comitato di Coordinamento del

Laboratorio politico Patto Civico:

Egregio Signor Sindaco, nel corso dell’incontro “Opinioni a confronto”,

promosso on line dal Laboratorio politico Patto Civico lo scorso 7 aprile e concernente

la riqualificazione di Piazza De Nava, sono emersi alcuni suggerimenti che vorremmo

porre all’attenzione di Codesta Amministrazione Comunale in vista del parere che

dovrà rassegnare per la prossima Conferenza dei Servizi decisoria e asincrona, indetta

lo scorso 19 febbraio dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio che

sta seguendo la progettazione.

Sappiamo che l’intervento sarà realizzato grazie a un significativo

finanziamento, dell’importo di 5 milioni di euro, da parte del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali per la Calabria, committente dell’opera, e non vogliamo certo

rinunciare a recuperare e restaurare una delle Piazze più importanti della città, anche

in considerazione della posizione strategica che riveste con riguardo al Museo

Archeologico Nazionale.

Come Laboratorio politico Patto Civico teniamo a sottolineare l’importanza

della partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione che, nel caso di che

trattasi, dovrà rendere un parere motivato, con esplicito assenso o dissenso, ma avrà

anche la possibilità di porre eventuali prescrizioni o condizioni per l’assenso.

Al tempo stesso auspichiamo che gli importi disponibili, pur significativi, siano

utilizzati in modo consono e sobrio e che venga data la necessaria attenzione alla fase

della successiva gestione e manutenzione del verde pubblico, tuttora trascurata.

Dai numerosi interventi resi da storici e tecnici ci permettiamo di riportare la

necessità che l’intervento salvi l’identità architettonica e storica della piazza con i suoi

elementi caratterizzanti, fra i quali spicca il monumento di Francesco Jerace (del quale

si potrebbe inserire una targa commemorativa), attualmente posto in straordinario

equilibrio con la piazza stessa ed il muro-balaustra perimetrale che mette in relazione

i due edifici progettati dagli architetti Piacentini e Autore in un sistema armonico da

preservare.

A detta di tanti, poi, proprio questa piazza richiama l’impegno per la

ricostruzione dopo il terribile evento del terremoto e l’auspicio è che possa essere

migliorata ma “facendo memoria”, “recuperando l’anima di quei luoghi” e preservando

quella bellezza organica e straordinaria che è propria della nostra città.

Infine, auspichiamo che, per il futuro, Codesta Amministrazione possa sempre

più favorire la partecipazione dei cittadini, offrendo loro occasioni concrete per

intervenire in modo determinante già nelle fasi iniziali della realizzazione di nuove

opere, sia con riguardo alla soluzione di criticità nell’erogazione di servizi essenziali,

che, come nel caso di Piazza De Nava, per mere valutazioni progettuali. Riteniamo,

infatti, che il dialogo con la città favorisca la conoscenza dei problemi e l’aggregazione

dei reggini nella ricerca delle migliori soluzioni.