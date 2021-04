Reggio Calabria – Il messaggio di #autismohomelabo per la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

L’Autismo è Blu. Ascoltate“Blu. Come il colore che Picasso utilizzò per

connotare le sue tele in un periodo cupo e travagliato della sua esistenza. Blu. Come il mare quando si va troppo in giù – la profondità –, o come la notte quando si mangia i contorni di tutte le cose.

Blu non è nero ma non è neanche azzurro. E le famiglie con persone autistiche stanno lì in mezzo, in un sentiero fatto di fatiche quotidiane, di desiderio di capire e di speranza.

Blu è la solitudine delle famiglie con persone autistiche, in un Paese dove si investe ancora troppo poco sulla ricerca, dove manca una assistenza qualificata che prenda per mano le persone che vivono questa condizione e le loro famiglie, dove gli insegnanti non hanno mezzi e preparazione adeguati per contribuire allo sviluppo e all’integrazione dei ragazzi autistici.

Blu è la vita spezzata delle famiglie con persone autistiche, dei genitori che si svegliano ogni mattina per combattere contro i fantasmi dell’Autismo con l’unica speranza di arrivare salvi la sera insieme ai loro figli, per poi ricominciare daccapo il giorno dopo. Ho sempre immaginato per questo che le famiglie con persone autistiche fossero grate alla notte e al sonno, quando tutto si ferma e puoi finalmente chiudere gli occhi e immaginare una vita diversa.

Blu sono le emozioni, le attese e le parole di chi vive accanto a persone autistiche. Perché ditemi voi che colore mai possano avere i “non ce la faccio più”, “non so più cosa fare“, “sono distrutto” ma anche “oggi Elisa mi ha fatto un sorriso” oppure “Tommaso mi ha detto mamma”. Blu è la nostra consapevolezza sull’Autismo, che spesso ha le tinte forti della paura e del pregiudizio”. Le parole sono di Antonella Fumarola, intellettuale, artista, promotrice culturale nel web e fuori del web.

Questo il messaggio che #autismohomelabo vuole promuovere per la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 💙.

HomeLabo è un esperimento sociale unico sul territorio di Reggio Calabria messo in piedi dalla dott.ssa Gina Talarico, assistente Analista del comportamento, dopo uno stop da lockdown. Gina Talarico che si occupa di autismo da vent’anni, ha deciso di aprire le porte di casa sua mettendo in piedi appunto Home Labo che “mira a lavorare in un contesto naturale sulle abilità del vivere quotidiano di condivisone di spazi e attività, come quando si va a casa di un amico. Chi vive da vicino l’autismo – dichiara la Talarico – lo sa quanto sia difficile per loro generalizzare abilità acquisite e recarsi in contesti diversi dalla propria casa.”.

HomeLabo vuole essere quindi un completamento delle terapie convenzionali, un modo diverso per impegnare il tempo libero e perché no, potrebbe diventare una certezza nella routine di ognuno.