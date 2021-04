Reggio Calabria, Falcomatà sui nuovi murales di Largo Botteghelle: “Chi critica sappia che qualcuno è morto per dargliene possibilità”

Nuovi maxi-murales su Largo Botteghelle a Reggio Calabria. Due opere disegnate sulle facciate di due palazzi che si affacciano sull’area e che raffigurano il partigiano Malerba e Teresa Gullace.

“…E LE GENTI CHE PASSERANNO vedranno queste due opere d’arte – ha scritto il Sindaco Giuseppe Falcomatà sul suo profilo Facebook – che ricordano due nostri conterranei, il Partigiano Malerba e Teresa Gullace, che hanno combattuto per opporsi al regime nazifascista a costo di sacrificare la loro vita. È il nostro modo per celebrare il 25 aprile, per festeggiare la liberazione, per ribadire che Reggio è una città aperta, inclusiva, solidale, antifascista, dove la diversità è fonte di ricchezza e dove la memoria si esercita anche attraverso l’arte e la bellezza. Viva Reggio Calabria, viva l’Italia, viva il 25 aprile! Ps: chi critica questi murales sappia che lo può fare perché in passato qualcuno è morto per dargli la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero e manifestare le proprie idee e opinioni”.