Reggio Calabria – Atam: Deviazione percorso bus su Corso Matteotti (Via Marina alta) dal 1 al 17 aprile in direzione Sud-Nord

ATAM informa che dal 1 al 17 aprile 2021, a causa di lavori alla rete idrica sulla Via San Francesco da Paola, come da giusta ordinanza comunale n. 112/2021, tutti gli autobus che generalmente percorrono Via San Francesco da Paola in direzione Sud/Nord percorreranno provvisoriamente il seguente itinerario alternativo:

↗️ Corso Garibaldi – Via Aspromonte – Via San Francesco da Paola – Via G. Pepe – Corso Matteotti (Via Marina alta) – consuete destinazioni.

Ci scusiamo per il disagio.